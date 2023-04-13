https://ria.ru/20230413/idk-1864952081.html

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы установил ИДК на российско-казахской границе

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы установил ИДК на российско-казахской границе - РИА Новости, 13.04.2023

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы установил ИДК на российско-казахской границе

Инновационные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), созданные резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", установили на границе России и Казахстана, сообщил... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T07:17

2023-04-13T07:17

2023-04-13T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

россия

оренбургская область

казахстан

владислав овчинский

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Инновационные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), созданные резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", установили на границе России и Казахстана, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Особенностью досмотровых порталов, произведенных в столичной ОЭЗ, является возможность просвечивания автомобилей и грузов с двух ракурсов - бокового и вертикального, что повышает достоверность результатов. Проникающая способность сканирующего оборудования - не менее 320 миллиметров по стали, производительность - до 120 транспортных средств в час.Как рассказал генеральный директор компании Владимир Усачев, в настоящее время два новых портала с ИДК в Оренбургской области (один на въезд в Россию, другой на выезд из страны) уже прошли госприемку. В планах компании - создание аналогичных систем в других автомобильных пунктах пропуска. В частности, следующий проект будет реализован в районе поселка Забайкальск на границе с Китаем.

https://ria.ru/20230411/mtsh-1864378324.html

россия

оренбургская область

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, россия, оренбургская область, казахстан, владислав овчинский