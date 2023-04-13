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Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы установил ИДК на российско-казахской границе - РИА Новости, 13.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:17 13.04.2023 (обновлено: 07:18 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/idk-1864952081.html
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы установил ИДК на российско-казахской границе
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы установил ИДК на российско-казахской границе - РИА Новости, 13.04.2023
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы установил ИДК на российско-казахской границе
Инновационные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), созданные резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", установили на границе России и Казахстана, сообщил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T07:17
2023-04-13T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
россия
оренбургская область
казахстан
владислав овчинский
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Инновационные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), созданные резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", установили на границе России и Казахстана, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Особенностью досмотровых порталов, произведенных в столичной ОЭЗ, является возможность просвечивания автомобилей и грузов с двух ракурсов - бокового и вертикального, что повышает достоверность результатов. Проникающая способность сканирующего оборудования - не менее 320 миллиметров по стали, производительность - до 120 транспортных средств в час.Как рассказал генеральный директор компании Владимир Усачев, в настоящее время два новых портала с ИДК в Оренбургской области (один на въезд в Россию, другой на выезд из страны) уже прошли госприемку. В планах компании - создание аналогичных систем в других автомобильных пунктах пропуска. В частности, следующий проект будет реализован в районе поселка Забайкальск на границе с Китаем.
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россия
оренбургская область
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технологии, россия, оренбургская область, казахстан, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Россия, Оренбургская область, Казахстан, Владислав Овчинский

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы установил ИДК на российско-казахской границе

© Пресс-служба ДИППИнновационные инспекционно-досмотровые комплексы
Инновационные инспекционно-досмотровые комплексы
© Пресс-служба ДИПП
Инновационные инспекционно-досмотровые комплексы
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Инновационные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), созданные резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", установили на границе России и Казахстана, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Проект реализован компанией "Диагностика-М" на автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области. Отечественное оборудование позволяет при помощи двухракурсного сканирования проверять 100% транспортных средств непосредственно во время их движения, без вскрытия и нарушения целостности упаковки перевозимых грузов. Производство всех основных узлов и деталей нового досмотрового оборудования сосредоточено в России", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Особенностью досмотровых порталов, произведенных в столичной ОЭЗ, является возможность просвечивания автомобилей и грузов с двух ракурсов - бокового и вертикального, что повышает достоверность результатов. Проникающая способность сканирующего оборудования - не менее 320 миллиметров по стали, производительность - до 120 транспортных средств в час.

Как рассказал генеральный директор компании Владимир Усачев, в настоящее время два новых портала с ИДК в Оренбургской области (один на въезд в Россию, другой на выезд из страны) уже прошли госприемку. В планах компании - создание аналогичных систем в других автомобильных пунктах пропуска. В частности, следующий проект будет реализован в районе поселка Забайкальск на границе с Китаем.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииРоссияОренбургская областьКазахстанВладислав Овчинский
 
 
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