Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы установил ИДК на российско-казахской границе
© Пресс-служба ДИППИнновационные инспекционно-досмотровые комплексы
© Пресс-служба ДИПП
Инновационные инспекционно-досмотровые комплексы
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Инновационные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), созданные резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", установили на границе России и Казахстана, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Проект реализован компанией "Диагностика-М" на автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области. Отечественное оборудование позволяет при помощи двухракурсного сканирования проверять 100% транспортных средств непосредственно во время их движения, без вскрытия и нарушения целостности упаковки перевозимых грузов. Производство всех основных узлов и деталей нового досмотрового оборудования сосредоточено в России", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Особенностью досмотровых порталов, произведенных в столичной ОЭЗ, является возможность просвечивания автомобилей и грузов с двух ракурсов - бокового и вертикального, что повышает достоверность результатов. Проникающая способность сканирующего оборудования - не менее 320 миллиметров по стали, производительность - до 120 транспортных средств в час.
Как рассказал генеральный директор компании Владимир Усачев, в настоящее время два новых портала с ИДК в Оренбургской области (один на въезд в Россию, другой на выезд из страны) уже прошли госприемку. В планах компании - создание аналогичных систем в других автомобильных пунктах пропуска. В частности, следующий проект будет реализован в районе поселка Забайкальск на границе с Китаем.
Как рассказал генеральный директор компании Владимир Усачев, в настоящее время два новых портала с ИДК в Оренбургской области (один на въезд в Россию, другой на выезд из страны) уже прошли госприемку. В планах компании - создание аналогичных систем в других автомобильных пунктах пропуска. В частности, следующий проект будет реализован в районе поселка Забайкальск на границе с Китаем.