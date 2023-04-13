https://ria.ru/20230413/guterresh-1865176626.html

В ООН не считают, что Гутерреш слишком мягок с Россией

В ООН не считают, что Гутерреш слишком мягок с Россией - РИА Новости, 13.04.2023

В ООН не считают, что Гутерреш слишком мягок с Россией

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге отверг тезис о том, что Антониу Гутерреш "слишком мягок" по отношению к России. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:28

2023-04-13T20:28

2023-04-13T20:30

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ООН, 13 апр – РИА Новости. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге отверг тезис о том, что Антониу Гутерреш "слишком мягок" по отношению к России. Как сообщил телеканал Би-би-си со ссылкой на "утекшие" документы Пентагона, Гутерреш так хотел сохранить зерновую сделку, что был готов пойти навстречу интересам России. Согласно американской оценке, действия генсека "подрывали более масштабные усилия, направленные на то, чтобы привлечь Москву к ответственности за действия на Украине". Отвечая на просьбу прокомментировать идею о том, что Гутерреш "мягок с Россией", Дюжаррик сказал: "Генсек не мягок ни с какой страной". По его словам, Гутерреш "говорит одни и те же вещи, когда он в Москве, Киеве, в Нью-Йорке". "Его усилия нацелены на смягчение последствий войны для беднейших, на то, чтобы делать все, что в наших силах, для снижения цены на продовольствие", - указал Дюжаррик.

https://ria.ru/20230405/vstrecha-1863318328.html

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