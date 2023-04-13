https://ria.ru/20230413/gripp-1865014405.html
Попова заявила о завершении в России сезона гриппа и ОРВИ
Попова заявила о завершении в России сезона гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 13.04.2023
Попова заявила о завершении в России сезона гриппа и ОРВИ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью НТВ, что сезон гриппа и ОРВИ в России заканчивается, но позицию Всемирной организации здравоохранения о... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:18
2023-04-13T12:18
2023-04-13T12:18
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью НТВ, что сезон гриппа и ОРВИ в России заканчивается, но позицию Всемирной организации здравоохранения о завершении пандемии коронавируса она не разделяет. Она отметила, что в Индии фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, сейчас специалисты выясняют, с чем это связано.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова заявила о завершении в России сезона гриппа и ОРВИ
Глава Роспотребнадзора Попова: сезон гриппа и ОРВИ в России завершается