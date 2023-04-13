https://ria.ru/20230413/gripp-1865014405.html

Попова заявила о завершении в России сезона гриппа и ОРВИ

Попова заявила о завершении в России сезона гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 13.04.2023

Попова заявила о завершении в России сезона гриппа и ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью НТВ, что сезон гриппа и ОРВИ в России заканчивается, но позицию Всемирной организации здравоохранения о... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:18

2023-04-13T12:18

2023-04-13T12:18

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_555fe1f5794472d3ab77ff11598e0b9f.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью НТВ, что сезон гриппа и ОРВИ в России заканчивается, но позицию Всемирной организации здравоохранения о завершении пандемии коронавируса она не разделяет. Она отметила, что в Индии фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, сейчас специалисты выясняют, с чем это связано.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)