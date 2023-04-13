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Попова заявила о завершении в России сезона гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 13.04.2023
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12:18 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/gripp-1865014405.html
Попова заявила о завершении в России сезона гриппа и ОРВИ
Попова заявила о завершении в России сезона гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 13.04.2023
Попова заявила о завершении в России сезона гриппа и ОРВИ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью НТВ, что сезон гриппа и ОРВИ в России заканчивается, но позицию Всемирной организации здравоохранения о... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:18
2023-04-13T12:18
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью НТВ, что сезон гриппа и ОРВИ в России заканчивается, но позицию Всемирной организации здравоохранения о завершении пандемии коронавируса она не разделяет. Она отметила, что в Индии фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, сейчас специалисты выясняют, с чем это связано.
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова заявила о завершении в России сезона гриппа и ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Попова: сезон гриппа и ОРВИ в России завершается

© Depositphotos.com / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Depositphotos.com / racorn
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью НТВ, что сезон гриппа и ОРВИ в России заканчивается, но позицию Всемирной организации здравоохранения о завершении пандемии коронавируса она не разделяет.
«
"Я понимаю ожидания всех нас, что вот все закончится, и завтра станет хорошо, но, к сожалению, я эту позицию не разделяю. Если говорить о гриппе и ОРВИ, то сезон заканчивается, мы это видим. Хотя уходит не очень быстро, и разница неделя к неделе всего 2,8% на убыль", - сказала Попова в интервью каналу НТВ.
Она отметила, что в Индии фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, сейчас специалисты выясняют, с чем это связано.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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