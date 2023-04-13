https://ria.ru/20230413/grant-1864953135.html
Московские предприятия смогут получить грант на покупку оборудования
Московские предприятия смогут получить грант на покупку оборудования - РИА Новости, 13.04.2023
Московские предприятия смогут получить грант на покупку оборудования
Прием заявок на гранты, с помощью которых предприниматели могут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования, открыт в Москве, он продлится до РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T07:39
2023-04-13T07:39
2023-04-13T07:39
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прием заявок на гранты, с помощью которых предприниматели могут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования, открыт в Москве, он продлится до 19 мая, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. "В Москве открыт прием заявок на гранты, с помощью которых предприниматели могут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования. Мера поддержки рассчитана на предприятия в сфере науки, промышленности, информационных технологий и связи", - говорится в сообщении. Отмечается, что финансирование предоставляется на основании уже понесенных с начала 2023 года затрат. "В прошлом году общая сумма одобренных грантов превысила 1,4 миллиарда рублей. Предприниматели направили деньги на создание новых производственных линий и развитие действующих проектов. В условиях санкций столичный бизнес смог не только удержать позиции, но и наладить выпуск импортозамещающей продукции. Работа в этом направлении продолжится", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что заявки принимаются до 19 мая на платформе i.moscow.
https://ria.ru/20230412/oborudovanie-1864783953.html
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экономика, москва, наталья сергунина
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экономика, Москва, Наталья Сергунина
Московские предприятия смогут получить грант на покупку оборудования
Московские предприятия вновь могут получить грант на покупку и лизинг оборудования
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прием заявок на гранты, с помощью которых предприниматели могут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования, открыт в Москве, он продлится до 19 мая, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
"В Москве открыт прием заявок на гранты, с помощью которых предприниматели могут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования. Мера поддержки рассчитана на предприятия в сфере науки, промышленности, информационных технологий и связи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что финансирование предоставляется на основании уже понесенных с начала 2023 года затрат.
"В прошлом году общая сумма одобренных грантов превысила 1,4 миллиарда рублей. Предприниматели направили деньги на создание новых производственных линий и развитие действующих проектов. В условиях санкций столичный бизнес смог не только удержать позиции, но и наладить выпуск импортозамещающей продукции. Работа в этом направлении продолжится", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину
.
Сообщается, что заявки принимаются до 19 мая на платформе i.moscow.
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