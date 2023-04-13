https://ria.ru/20230413/glukhovskiy-1865024814.html

Следствие потеряло след писателя Глуховского* в Барселоне

Следствие потеряло след писателя Глуховского* в Барселоне - РИА Новости, 13.04.2023

Следствие потеряло след писателя Глуховского* в Барселоне

Объявленный в международный розыск писатель Дмитрий Глуховский* улетел в Барселону, а где он сейчас – неизвестно, говорится в материалах следствия, оглашенных в РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:51

2023-04-13T12:51

2023-04-13T12:51

россия

происшествия

барселона (город)

дмитрий глуховский

москва

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Объявленный в международный розыск писатель Дмитрий Глуховский* улетел в Барселону, а где он сейчас – неизвестно, говорится в материалах следствия, оглашенных в Басманном суде Москвы. Сегодня стороны в ходе заседания по делу Глуховского*, который заочно обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России, изучали письменные материалы, заявленные свидетели обвинения в этот день посетить суд не смогли. Из оглашенных материалов следует, что местонахождение Глуховского* установить не удалось, следствию лишь известно, что тот улетел из "Шереметьево" в Барселону рейсом "Аэрофлота". Также в суде были озвучены протоколы допросов двух свидетелей – это соучредители табачной компании, третьим основателем которой является брат Глуховского* Павел. Они пояснили, что их компаньон также покинул Россию, его позиция по поводу СВО им неизвестна, но сами партнеры полностью поддерживают спецоперацию. Вскоре слушание было отложено, чтобы дождаться свидетелей и допросить их в ходе заседания. "Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить, отложить заседание на 18 мая, 10.00", - заявила судья Наталия Дударь. Глуховский* скрылся от следствия, он заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. В октябре 2022 года министерство юстиции включило писателя в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. По версии следствия, Глуховский* разместил в своих социальных сетях смонтированные видеоролики, где якобы военнослужащие ВС РФ умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции. Писателю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.*Признан физлицом-иноагентом

https://ria.ru/20230307/glukhovskiy-1856403718.html

https://ria.ru/20230413/vikipediya-1865015988.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, барселона (город), дмитрий глуховский, москва, шереметьево (аэропорт)