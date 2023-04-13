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Microsoft утверждает о попытках "Вагнера" внедриться в сообщества геймеров - РИА Новости, 13.04.2023
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16:31 13.04.2023 (обновлено: 16:59 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/geymery-1865100991.html
Microsoft утверждает о попытках "Вагнера" внедриться в сообщества геймеров
Microsoft утверждает о попытках "Вагнера" внедриться в сообщества геймеров - РИА Новости, 13.04.2023
Microsoft утверждает о попытках "Вагнера" внедриться в сообщества геймеров
Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что российские спецслужбы и группа "Вагнер" пытаются внедриться в сообщества поклонников видеоигр через популярный у... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:31
2023-04-13T16:59
в мире
россия
сша
технологии
microsoft corporation
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что российские спецслужбы и группа "Вагнер" пытаются внедриться в сообщества поклонников видеоигр через популярный у геймеров Discord, в котором, по данным СМИ, началась крупная утечка американских секретных документов с подробностями о военной помощи Украине со стороны США и НАТО. Во вторник Ассошиэйтед Пресс сообщил, что крупная утечка американских секретных документов с подробностями о военной помощи Украине со стороны США и НАТО могла начаться в популярном среди геймеров мессенджере Discord. "В течение последних нескольких месяцев наша команда по анализу цифровых угроз выявляла попытки россиян проникнуть в некоторые из игровых сообществ. Среди них группа "Вагнер" и российская разведка... отчасти они используют их как место для распространения информации. Это происходило и в Discord", - заявил Смит на саммите, организованном на площадке американского новостного портала Semafor, не приведя никаких доказательств. Президент Microsoft также призвал к необходимости разработки национальной стратегии по усилению киберзащиты с использованием искусственного интеллекта, от угрозы влияния Китая и Ирана. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". При этом активнее всего эти материалы распространяются западными СМИ. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
https://ria.ru/20230413/discord-1864937585.html
https://ria.ru/20230222/zapret-1853588878.html
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353
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в мире, россия, сша, технологии, microsoft corporation, чвк "вагнер"
В мире, Россия, США, Технологии, Microsoft Corporation, ЧВК "Вагнер"
Microsoft утверждает о попытках "Вагнера" внедриться в сообщества геймеров

Microsoft: российские спецслужбы и "Вагнер" пытаются внедриться в сообщества геймеров

© AP Photo / Jeff ChiuСтенд Discord на конференции разработчиков игр
Стенд Discord на конференции разработчиков игр - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Стенд Discord на конференции разработчиков игр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что российские спецслужбы и группа "Вагнер" пытаются внедриться в сообщества поклонников видеоигр через популярный у геймеров Discord, в котором, по данным СМИ, началась крупная утечка американских секретных документов с подробностями о военной помощи Украине со стороны США и НАТО.
Во вторник Ассошиэйтед Пресс сообщил, что крупная утечка американских секретных документов с подробностями о военной помощи Украине со стороны США и НАТО могла начаться в популярном среди геймеров мессенджере Discord.
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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Вчера, 01:19
"В течение последних нескольких месяцев наша команда по анализу цифровых угроз выявляла попытки россиян проникнуть в некоторые из игровых сообществ. Среди них группа "Вагнер" и российская разведка... отчасти они используют их как место для распространения информации. Это происходило и в Discord", - заявил Смит на саммите, организованном на площадке американского новостного портала Semafor, не приведя никаких доказательств. Президент Microsoft также призвал к необходимости разработки национальной стратегии по усилению киберзащиты с использованием искусственного интеллекта, от угрозы влияния Китая и Ирана.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". При этом активнее всего эти материалы распространяются западными СМИ. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
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В миреРоссияСШАТехнологииMicrosoft CorporationЧВК "Вагнер"
 
 
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