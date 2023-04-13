https://ria.ru/20230413/geymery-1865100991.html

Microsoft утверждает о попытках "Вагнера" внедриться в сообщества геймеров

Microsoft утверждает о попытках "Вагнера" внедриться в сообщества геймеров - РИА Новости, 13.04.2023

Microsoft утверждает о попытках "Вагнера" внедриться в сообщества геймеров

Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что российские спецслужбы и группа "Вагнер" пытаются внедриться в сообщества поклонников видеоигр через популярный у... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:31

2023-04-13T16:31

2023-04-13T16:59

в мире

россия

сша

технологии

microsoft corporation

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что российские спецслужбы и группа "Вагнер" пытаются внедриться в сообщества поклонников видеоигр через популярный у геймеров Discord, в котором, по данным СМИ, началась крупная утечка американских секретных документов с подробностями о военной помощи Украине со стороны США и НАТО. Во вторник Ассошиэйтед Пресс сообщил, что крупная утечка американских секретных документов с подробностями о военной помощи Украине со стороны США и НАТО могла начаться в популярном среди геймеров мессенджере Discord. "В течение последних нескольких месяцев наша команда по анализу цифровых угроз выявляла попытки россиян проникнуть в некоторые из игровых сообществ. Среди них группа "Вагнер" и российская разведка... отчасти они используют их как место для распространения информации. Это происходило и в Discord", - заявил Смит на саммите, организованном на площадке американского новостного портала Semafor, не приведя никаких доказательств. Президент Microsoft также призвал к необходимости разработки национальной стратегии по усилению киберзащиты с использованием искусственного интеллекта, от угрозы влияния Китая и Ирана. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". При этом активнее всего эти материалы распространяются западными СМИ. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

https://ria.ru/20230413/discord-1864937585.html

https://ria.ru/20230222/zapret-1853588878.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, технологии, microsoft corporation, чвк "вагнер"