https://ria.ru/20230413/ges-1864952634.html
Каховская ГЭС защищена от обстрелов, заявили власти
Каховская ГЭС защищена от обстрелов, заявили власти - РИА Новости, 13.04.2023
Каховская ГЭС защищена от обстрелов, заявили власти
Каховская ГЭС в Херсонской области защищена от обстрелов, целесообразности в присутствии международной миссии нет, заявил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T07:29
2023-04-13T07:29
2023-04-13T07:29
специальная военная операция на украине
безопасность
новая каховка
россия
владимир сальдо
каховская гэс
магатэ
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области защищена от обстрелов, целесообразности в присутствии международной миссии нет, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Не думаю, что в этом (привлечении международных экспертов – ред.) есть смысл. Сейчас Каховская ГЭС в достаточной мере защищена от обстрелов другими способами. Да и вообще, международной организации в сфере гидроэлектроэнергетики, подобной МАГАТЭ, не существует", - сказал Сальдо. Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новая Каховка, Россия, Владимир Сальдо, Каховская ГЭС, МАГАТЭ, ООН, Херсонская область
Каховская ГЭС защищена от обстрелов, заявили власти
ВрИО губернатора Херсонской области Сальдо: каховская ГЭС защищена от обстрелов