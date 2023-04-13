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Каховская ГЭС защищена от обстрелов, заявили власти - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:29 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/ges-1864952634.html
Каховская ГЭС защищена от обстрелов, заявили власти
Каховская ГЭС защищена от обстрелов, заявили власти - РИА Новости, 13.04.2023
Каховская ГЭС защищена от обстрелов, заявили власти
Каховская ГЭС в Херсонской области защищена от обстрелов, целесообразности в присутствии международной миссии нет, заявил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T07:29
2023-04-13T07:29
специальная военная операция на украине
безопасность
новая каховка
россия
владимир сальдо
каховская гэс
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области защищена от обстрелов, целесообразности в присутствии международной миссии нет, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Не думаю, что в этом (привлечении международных экспертов – ред.) есть смысл. Сейчас Каховская ГЭС в достаточной мере защищена от обстрелов другими способами. Да и вообще, международной организации в сфере гидроэлектроэнергетики, подобной МАГАТЭ, не существует", - сказал Сальдо. Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.
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безопасность, новая каховка, россия, владимир сальдо, каховская гэс, магатэ, оон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новая Каховка, Россия, Владимир Сальдо, Каховская ГЭС, МАГАТЭ, ООН, Херсонская область
Каховская ГЭС защищена от обстрелов, заявили власти

ВрИО губернатора Херсонской области Сальдо: каховская ГЭС защищена от обстрелов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области защищена от обстрелов, целесообразности в присутствии международной миссии нет, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Не думаю, что в этом (привлечении международных экспертов – ред.) есть смысл. Сейчас Каховская ГЭС в достаточной мере защищена от обстрелов другими способами. Да и вообще, международной организации в сфере гидроэлектроэнергетики, подобной МАГАТЭ, не существует", - сказал Сальдо.
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Вчера, 07:04
Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовая КаховкаРоссияВладимир СальдоКаховская ГЭСМАГАТЭООНХерсонская область
 
 
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