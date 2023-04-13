https://ria.ru/20230413/ges-1864952634.html

Каховская ГЭС защищена от обстрелов, заявили власти

Каховская ГЭС защищена от обстрелов, заявили власти - РИА Новости, 13.04.2023

Каховская ГЭС защищена от обстрелов, заявили власти

Каховская ГЭС в Херсонской области защищена от обстрелов, целесообразности в присутствии международной миссии нет, заявил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T07:29

2023-04-13T07:29

2023-04-13T07:29

специальная военная операция на украине

безопасность

новая каховка

россия

владимир сальдо

каховская гэс

магатэ

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области защищена от обстрелов, целесообразности в присутствии международной миссии нет, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Не думаю, что в этом (привлечении международных экспертов – ред.) есть смысл. Сейчас Каховская ГЭС в достаточной мере защищена от обстрелов другими способами. Да и вообще, международной организации в сфере гидроэлектроэнергетики, подобной МАГАТЭ, не существует", - сказал Сальдо. Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864950922.html

новая каховка

россия

херсонская область

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