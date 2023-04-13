https://ria.ru/20230413/gershkovich-1865192839.html

США пригрозили ответить на арест журналиста Гершковича

США пригрозили ответить на арест журналиста Гершковича - РИА Новости, 13.04.2023

США пригрозили ответить на арест журналиста Гершковича

США пригрозили мерами против России, если Москва не освободит журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T23:13

2023-04-13T23:13

2023-04-13T23:31

сша

россия

эван гершкович

анатолий антонов

в мире

москва

виктория нуланд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. США пригрозили мерами против России, если Москва не освободит журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.По его словам, разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд по поводу Гершковича проходил в очень жестком и "нелицеприятном" ключе."Никакого практического выхлопа не случилось. Американцы пригрозили нам ответными мерами, если мы в ближайшее время не освободим Гершковича", - сказал он в эфире "Первого канала".ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.

https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

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сша, россия, эван гершкович, анатолий антонов, в мире, москва, виктория нуланд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)