Песков опроверг сообщения СМИ, что Путин лично согласовал арест Гершковича
Путин назвал арест Гершковича прерогативой спецслужб и заявил, что Путин не занимался этим
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Арест задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича не является прерогативой президента РФ, этим занимается специальная служба, которая выполняет свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это не прерогатива президента, этим занимается специальная служба, они выполняют свою работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сообщениях в СМИ, что якобы президент РФ Владимир Путин лично согласовал арест журналиста. Он также еще раз напомнил, что Гершкович был взят с поличным.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".