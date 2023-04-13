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Песков опроверг сообщения СМИ, что Путин лично согласовал арест Гершковича - РИА Новости, 13.04.2023
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13:43 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/gershkovich-1865041428.html
Песков опроверг сообщения СМИ, что Путин лично согласовал арест Гершковича
Песков опроверг сообщения СМИ, что Путин лично согласовал арест Гершковича - РИА Новости, 13.04.2023
Песков опроверг сообщения СМИ, что Путин лично согласовал арест Гершковича
Арест задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича не является прерогативой президента РФ, этим занимается специальная служба,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:43
2023-04-13T13:43
россия
екатеринбург
эван гершкович
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Арест задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича не является прерогативой президента РФ, этим занимается специальная служба, которая выполняет свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, это не прерогатива президента, этим занимается специальная служба, они выполняют свою работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сообщениях в СМИ, что якобы президент РФ Владимир Путин лично согласовал арест журналиста. Он также еще раз напомнил, что Гершкович был взят с поличным. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
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россия, екатеринбург, эван гершкович, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Екатеринбург, Эван Гершкович, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Песков опроверг сообщения СМИ, что Путин лично согласовал арест Гершковича

Путин назвал арест Гершковича прерогативой спецслужб и заявил, что Путин не занимался этим

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Арест задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича не является прерогативой президента РФ, этим занимается специальная служба, которая выполняет свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это не прерогатива президента, этим занимается специальная служба, они выполняют свою работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сообщениях в СМИ, что якобы президент РФ Владимир Путин лично согласовал арест журналиста. Он также еще раз напомнил, что Гершкович был взят с поличным.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Песков прокомментировал признание США Гершковича "незаконно удерживаемым"
11 апреля, 13:07
 
РоссияЕкатеринбургЭван ГершковичДмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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