https://ria.ru/20230413/gershkovich-1865041428.html

Песков опроверг сообщения СМИ, что Путин лично согласовал арест Гершковича

Песков опроверг сообщения СМИ, что Путин лично согласовал арест Гершковича - РИА Новости, 13.04.2023

Песков опроверг сообщения СМИ, что Путин лично согласовал арест Гершковича

Арест задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича не является прерогативой президента РФ, этим занимается специальная служба,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:43

2023-04-13T13:43

2023-04-13T13:43

россия

екатеринбург

эван гершкович

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861919667_0:79:2615:1550_1920x0_80_0_0_d7a41974c2100526f88157c94defe49d.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Арест задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича не является прерогативой президента РФ, этим занимается специальная служба, которая выполняет свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, это не прерогатива президента, этим занимается специальная служба, они выполняют свою работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сообщениях в СМИ, что якобы президент РФ Владимир Путин лично согласовал арест журналиста. Он также еще раз напомнил, что Гершкович был взят с поличным. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".

https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864470800.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, екатеринбург, эван гершкович, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность