https://ria.ru/20230413/genotsid-1865033977.html

В Кремле прокомментировали заявление Госдумы о геноциде советского народа

В Кремле прокомментировали заявление Госдумы о геноциде советского народа - РИА Новости, 13.04.2023

В Кремле прокомментировали заявление Госдумы о геноциде советского народа

Тема геноцида советского населения Германией и ее пособниками в годы Великой Отечественной войны есть на повестке дня в Кремле, но никаких новых решений по... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:26

2023-04-13T13:26

2023-04-13T13:26

россия

дмитрий песков

госдума рф

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Тема геноцида советского населения Германией и ее пособниками в годы Великой Отечественной войны есть на повестке дня в Кремле, но никаких новых решений по этому поводу не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госдума на пленарном заседании в среду приняла проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". "Это тема, действительно, есть на повестке дня. Она весьма чувствительная для нашего общества, для нашей страны. И по-прежнему различные варианты рассматриваются, но никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли приняты еще какие-то государственные акты, указы, законы на этот счет.

https://ria.ru/20230328/genotsid-1861139954.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, госдума рф, общество, великая отечественная война (1941-1945)