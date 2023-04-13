https://ria.ru/20230413/genotsid-1865033977.html
В Кремле прокомментировали заявление Госдумы о геноциде советского народа
В Кремле прокомментировали заявление Госдумы о геноциде советского народа - РИА Новости, 13.04.2023
В Кремле прокомментировали заявление Госдумы о геноциде советского народа
Тема геноцида советского населения Германией и ее пособниками в годы Великой Отечественной войны есть на повестке дня в Кремле, но никаких новых решений по... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:26
2023-04-13T13:26
2023-04-13T13:26
россия
дмитрий песков
госдума рф
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Тема геноцида советского населения Германией и ее пособниками в годы Великой Отечественной войны есть на повестке дня в Кремле, но никаких новых решений по этому поводу не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госдума на пленарном заседании в среду приняла проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". "Это тема, действительно, есть на повестке дня. Она весьма чувствительная для нашего общества, для нашей страны. И по-прежнему различные варианты рассматриваются, но никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли приняты еще какие-то государственные акты, указы, законы на этот счет.
https://ria.ru/20230328/genotsid-1861139954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, госдума рф, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Кремле прокомментировали заявление Госдумы о геноциде советского народа
Песков заявил, что тема геноцида советского народа в годы войны стоит на повестке в Кремле
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Тема геноцида советского населения Германией и ее пособниками в годы Великой Отечественной войны есть на повестке дня в Кремле, но никаких новых решений по этому поводу не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".
"Это тема, действительно, есть на повестке дня. Она весьма чувствительная для нашего общества, для нашей страны. И по-прежнему различные варианты рассматриваются, но никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли приняты еще какие-то государственные акты, указы, законы на этот счет.
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