https://ria.ru/20230413/gaz-1864963173.html
Около 400 тысяч газовых плит проверили в Москве в первом квартале 2023 года
Около 400 тысяч газовых плит проверили в Москве в первом квартале 2023 года - РИА Новости, 13.04.2023
Около 400 тысяч газовых плит проверили в Москве в первом квартале 2023 года
Специалисты комплекса городского хозяйства в первом квартале 2023 года проверили около 400 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T09:25
2023-04-13T09:25
2023-04-13T09:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в первом квартале 2023 года проверили около 400 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что регулярные проверочные мероприятия позволяют вовремя выявить устаревшее или неисправное оборудование, предупредить владельцев об опасности его использования. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
https://realty.ria.ru/20221229/bezopasnost-1840494049.html
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Около 400 тысяч газовых плит проверили в Москве в первом квартале 2023 года
Заммэра Бирюков: около 400 тысяч газовых плит проверили в Москве в первом квартале
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в первом квартале 2023 года проверили около 400 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, поэтому плановые проверки газового оборудования в жилом фонде проводятся ежегодно. Обязательно делаем диагностику состояния внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. За январь-март проверили около 400 тысяч газовых плит, что составляет почти 22% от общего числа", - отметил Бирюков.
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Заммэра пояснил, что регулярные проверочные мероприятия позволяют вовремя выявить устаревшее или неисправное оборудование, предупредить владельцев об опасности его использования.
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"На сегодняшний день в столице более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно контролировать его состояние и срок работы. В ходе проверок выявляем устаревшие плиты, которые подлежат замене. Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого поддерживать ее безопасную работу практически невозможно", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
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