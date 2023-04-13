https://ria.ru/20230413/gaz-1864963173.html

Около 400 тысяч газовых плит проверили в Москве в первом квартале 2023 года

Около 400 тысяч газовых плит проверили в Москве в первом квартале 2023 года - РИА Новости, 13.04.2023

Около 400 тысяч газовых плит проверили в Москве в первом квартале 2023 года

Специалисты комплекса городского хозяйства в первом квартале 2023 года проверили около 400 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T09:25

2023-04-13T09:25

2023-04-13T09:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764581638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_142470911b746e5df242b1afbda04b3f.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в первом квартале 2023 года проверили около 400 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что регулярные проверочные мероприятия позволяют вовремя выявить устаревшее или неисправное оборудование, предупредить владельцев об опасности его использования. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.

https://realty.ria.ru/20221229/bezopasnost-1840494049.html

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков