https://ria.ru/20230413/g20-1865098613.html

Индия не меняла свою позицию по участию Украины в саммите G20, заявил МИД

Индия не меняла свою позицию по участию Украины в саммите G20, заявил МИД - РИА Новости, 13.04.2023

Индия не меняла свою позицию по участию Украины в саммите G20, заявил МИД

Индия не меняла свою позицию относительно неучастия Украины в саммите лидеров G20, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:25

2023-04-13T16:25

2023-04-13T16:25

в мире

индия

украина

нью-дели

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 апр – РИА Новости. Индия не меняла свою позицию относительно неучастия Украины в саммите лидеров G20, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. "Вопрос был конкретно о том, пригласит ли Индия украинских чиновников … для выступления в G20. Мой ответ такой же. Мы ответили на этот вопрос. Совсем недавно замглавы МИД ответил на него здесь. И мне нечего добавить к этому", - сказал Багчи. В январе этого года Багчи сообщил, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который Индия проведет в Нью-Дели в сентябре. В ходе брифинга представитель МИД Индии также не стал комментировать возможность визита индийских лидеров на Украину, отметив, что если такое когда-либо будет, то об этом будет объявлено. Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Индия председательствует в "группе двадцати" один год - с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. В период своего председательства Индия проведет более 200 встреч "группы двадцати" по всей стране. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.

https://ria.ru/20230407/lavrov-1863734895.html

https://ria.ru/20230413/ukraina-1865085888.html

индия

украина

нью-дели

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в мире, индия, украина, нью-дели, большая двадцатка