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Индия не меняла свою позицию по участию Украины в саммите G20, заявил МИД - РИА Новости, 13.04.2023
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16:25 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/g20-1865098613.html
Индия не меняла свою позицию по участию Украины в саммите G20, заявил МИД
Индия не меняла свою позицию по участию Украины в саммите G20, заявил МИД - РИА Новости, 13.04.2023
Индия не меняла свою позицию по участию Украины в саммите G20, заявил МИД
Индия не меняла свою позицию относительно неучастия Украины в саммите лидеров G20, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:25
2023-04-13T16:25
в мире
индия
украина
нью-дели
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 апр – РИА Новости. Индия не меняла свою позицию относительно неучастия Украины в саммите лидеров G20, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. "Вопрос был конкретно о том, пригласит ли Индия украинских чиновников … для выступления в G20. Мой ответ такой же. Мы ответили на этот вопрос. Совсем недавно замглавы МИД ответил на него здесь. И мне нечего добавить к этому", - сказал Багчи. В январе этого года Багчи сообщил, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который Индия проведет в Нью-Дели в сентябре. В ходе брифинга представитель МИД Индии также не стал комментировать возможность визита индийских лидеров на Украину, отметив, что если такое когда-либо будет, то об этом будет объявлено. Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Индия председательствует в "группе двадцати" один год - с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. В период своего председательства Индия проведет более 200 встреч "группы двадцати" по всей стране. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.
https://ria.ru/20230407/lavrov-1863734895.html
https://ria.ru/20230413/ukraina-1865085888.html
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в мире, индия, украина, нью-дели, большая двадцатка
В мире, Индия, Украина, Нью-Дели, Большая двадцатка
Индия не меняла свою позицию по участию Украины в саммите G20, заявил МИД

Представитель МИД Багчи: Индия не меняла свою позицию по участию Украины в саммите G20

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 апр – РИА Новости. Индия не меняла свою позицию относительно неучастия Украины в саммите лидеров G20, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
"Вопрос был конкретно о том, пригласит ли Индия украинских чиновников … для выступления в G20. Мой ответ такой же. Мы ответили на этот вопрос. Совсем недавно замглавы МИД ответил на него здесь. И мне нечего добавить к этому", - сказал Багчи.
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В январе этого года Багчи сообщил, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который Индия проведет в Нью-Дели в сентябре.
В ходе брифинга представитель МИД Индии также не стал комментировать возможность визита индийских лидеров на Украину, отметив, что если такое когда-либо будет, то об этом будет объявлено.
Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Индия председательствует в "группе двадцати" один год - с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. В период своего председательства Индия проведет более 200 встреч "группы двадцати" по всей стране. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.
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