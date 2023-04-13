https://ria.ru/20230413/fsb-1865008026.html

Запад применяет против России новые виды кибероружия, заявили в ФСБ

Запад применяет против России новые виды кибероружия, заявили в ФСБ - РИА Новости, 13.04.2023

Запад применяет против России новые виды кибероружия, заявили в ФСБ

Запад применяет новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:59

2023-04-13T11:59

2023-04-13T12:47

россия

украина

сша

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Запад применяет новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."В ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России. В настоящее время сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия", — говорится в релизе.Всего с начала 2022 года специалисты зафиксировали более пяти тысяч хакерских атак против критической инфраструктуры России. Негативных последствий удалось избежать благодаря своевременным действиям.В то же время Вашингтон пытается скрыть свою роль в этих операциях, выставляя их "автором" исключительно Украину, а именно группировку IT Army of Ukraine.Как подчеркнули в спецслужбе, у ФСБ есть все возможности, чтобы установить настоящих заказчиков и организаторов кибератак против российской инфраструктуры и привлечь их к ответственности.Обеспечение информационной безопасности России — одна из ключевых задач, которые перед ФСБ поставил президент Владимир Путин на расширенной коллегии ведомства в конце февраля. Как сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, против России развернута беспрецедентная киберкампания по выведению из строя информационной структуры. Большое количество цифровых атак в 2022 году было направлено на хищение информации и нарушение технологических процессов, а также вмешательство в работу объектов, которые могут иметь общественный резонанс.

https://ria.ru/20230324/kiberbezopasnost-1860449650.html

https://ria.ru/20230406/voyna-1863360105.html

россия

украина

сша

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, сша, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)