Запад применяет против России новые виды кибероружия, заявили в ФСБ
ФСБ обвинила Пентагон и НАТО в причастности к кибератакам с Украины против России
© AP Photo / Mel EvansЦентр киберисследований в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк
© AP Photo / Mel Evans
Центр киберисследований в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Запад применяет новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"В ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России. В настоящее время сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия", — говорится в релизе.
Всего с начала 2022 года специалисты зафиксировали более пяти тысяч хакерских атак против критической инфраструктуры России. Негативных последствий удалось избежать благодаря своевременным действиям.
В то же время Вашингтон пытается скрыть свою роль в этих операциях, выставляя их "автором" исключительно Украину, а именно группировку IT Army of Ukraine.
Как подчеркнули в спецслужбе, у ФСБ есть все возможности, чтобы установить настоящих заказчиков и организаторов кибератак против российской инфраструктуры и привлечь их к ответственности.
Обеспечение информационной безопасности России — одна из ключевых задач, которые перед ФСБ поставил президент Владимир Путин на расширенной коллегии ведомства в конце февраля. Как сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, против России развернута беспрецедентная киберкампания по выведению из строя информационной структуры. Большое количество цифровых атак в 2022 году было направлено на хищение информации и нарушение технологических процессов, а также вмешательство в работу объектов, которые могут иметь общественный резонанс.