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Запад применяет против России новые виды кибероружия, заявили в ФСБ - РИА Новости, 13.04.2023
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11:59 13.04.2023 (обновлено: 12:47 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/fsb-1865008026.html
Запад применяет против России новые виды кибероружия, заявили в ФСБ
Запад применяет против России новые виды кибероружия, заявили в ФСБ - РИА Новости, 13.04.2023
Запад применяет против России новые виды кибероружия, заявили в ФСБ
Запад применяет новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:59
2023-04-13T12:47
россия
украина
сша
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Запад применяет новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."В ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России. В настоящее время сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия", — говорится в релизе.Всего с начала 2022 года специалисты зафиксировали более пяти тысяч хакерских атак против критической инфраструктуры России. Негативных последствий удалось избежать благодаря своевременным действиям.В то же время Вашингтон пытается скрыть свою роль в этих операциях, выставляя их "автором" исключительно Украину, а именно группировку IT Army of Ukraine.Как подчеркнули в спецслужбе, у ФСБ есть все возможности, чтобы установить настоящих заказчиков и организаторов кибератак против российской инфраструктуры и привлечь их к ответственности.Обеспечение информационной безопасности России — одна из ключевых задач, которые перед ФСБ поставил президент Владимир Путин на расширенной коллегии ведомства в конце февраля. Как сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, против России развернута беспрецедентная киберкампания по выведению из строя информационной структуры. Большое количество цифровых атак в 2022 году было направлено на хищение информации и нарушение технологических процессов, а также вмешательство в работу объектов, которые могут иметь общественный резонанс.
https://ria.ru/20230324/kiberbezopasnost-1860449650.html
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россия, украина, сша, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, США, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Запад применяет против России новые виды кибероружия, заявили в ФСБ

ФСБ обвинила Пентагон и НАТО в причастности к кибератакам с Украины против России

© AP Photo / Mel EvansЦентр киберисследований в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк
Центр киберисследований в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Mel Evans
Центр киберисследований в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Запад применяет новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"В ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России. В настоящее время сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия", — говорится в релизе.
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Всего с начала 2022 года специалисты зафиксировали более пяти тысяч хакерских атак против критической инфраструктуры России. Негативных последствий удалось избежать благодаря своевременным действиям.
«
"Кибератаки разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона во взаимодействии с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan — США, RedHack — Турция, GNG — Грузия, Squad 303 — Польша и другие) хакерскими группировками", — указали в ФСБ.
В то же время Вашингтон пытается скрыть свою роль в этих операциях, выставляя их "автором" исключительно Украину, а именно группировку IT Army of Ukraine.
Как подчеркнули в спецслужбе, у ФСБ есть все возможности, чтобы установить настоящих заказчиков и организаторов кибератак против российской инфраструктуры и привлечь их к ответственности.
Обеспечение информационной безопасности России — одна из ключевых задач, которые перед ФСБ поставил президент Владимир Путин на расширенной коллегии ведомства в конце февраля. Как сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, против России развернута беспрецедентная киберкампания по выведению из строя информационной структуры. Большое количество цифровых атак в 2022 году было направлено на хищение информации и нарушение технологических процессов, а также вмешательство в работу объектов, которые могут иметь общественный резонанс.
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