https://ria.ru/20230413/fsb-1864933664.html

ФСБ раскрыла, почему нацистских карателей справедливо казнили в СССР

ФСБ раскрыла, почему нацистских карателей справедливо казнили в СССР - РИА Новости, 13.04.2023

ФСБ раскрыла, почему нацистских карателей справедливо казнили в СССР

ФСБ России распространила архивные документы, которые рассказывают о зверствах, совершенных гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны в отношении... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T00:05

2023-04-13T00:05

2023-04-13T00:58

сталинград

алексеевка

ссср

вячеслав молотов

фсб

безопасность

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. ФСБ России распространила архивные документы, которые рассказывают о зверствах, совершенных гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны в отношении советских заключенных немецкого пересыльного лагеря "Дулаг-205" под Сталинградом, и которые обосновывают справедливость казни лиц из числа руководства этого лагеря. Эти бумаги опубликованы на сайте спецслужбы.Документы размещены в преддверии отмечаемого 19 апреля 80-летия со дня создания органов советской военной контрразведки "Смерш", а также выхода указа президиума Верховного совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников". Согласно указу, лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью. Участие в расследовании этих преступлений стало одной из задач "Смерша". Начальник главного управления контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР Виктор Абакумов 2 сентября 1943 докладывал заместителю председателя Государственного комитета обороны Вячеславу Молотову об освобождении советскими войсками немецкого пересыльного лагеря военнопленных у села Алексеевка под Сталинградом "Дулаг-205".При этом он считал целесообразным "организовать по делу гласный процесс с освещением его в печати". Тысячи погибших До начала Сталинградской битвы немецкий пересыльный лагерь для военнопленных "Дулаг-205" находился в деревне Дергачи недалеко от Харькова, им занималась 6-я армия вермахта. С июля 1942 года лагерь находился под комендантством полковника Рудольфа Керперта. В сентябре 1942 года "Дулаг-205" перебазировался в село Алексеевка под Сталинградом и находился там до капитуляции и пленения немецких войск под этим городом. Фашисты разбили лагерь в открытом поле и обнесли его колючей проволокой. Там находились четыре неотапливаемые землянки для военнопленных, рассчитанные на 500 человек. Однако количество военнопленных в "Дулаге-205" превышало четыре тысячи, поэтому в землянках они могли находиться только стоя. Никаких нар захватчики не оборудовали, вместо постелей там бросили несколько охапок гнилой соломы. Землянки кишели вшами, бани в лагере не существовало. Плохо построенные землянки постоянно обваливались, что влекло за собой гибель пленных под завалами. Какая-либо медицинская помощь для узников "Дулага-205" отсутствовала. "Охрану лагеря несли полицейские, бывшие военнослужащие Красной армии, преимущественно украинцы, и немецкие солдаты собаководы", — свидетельствовал на допросе в "Смерше" 24 июля 1943 года бывший узник "Дулага-205" Константин Крупаченко. Охранники систематически издевались над советскими военнопленными, зверски избивали их, травили собаками, запрягали в телеги для вывоза трупов. Из-за голода, отсутствия необходимых условий для жизни, убийств и издевательств со стороны немецкой администрации в лагере погибли свыше трех тысяч человек. Ночью 22 января 1943 года немцы отступили из Алексеевки, и "Дулаг-205" заняли части Красной армии. В записке на имя Молотова Абакумов в качестве непосредственных виновников гибели людей в "Дулаге-205" называл, помимо Керперта, бывшего обер-квартирмейстера 6-й армии подполковника Вернера фон Куновского, бывшего офицера контрразведки (абвер-офицера) при "Дулаге-205" капитана Вильгельма Лянгхельда, а также бывшего адъютанта коменданта "Дулага-205" обер-лейтенанта Отто Медера. В отношении этих лиц "Смерш" провел тщательное расследование. По словам Керперта, после 5 декабря 1942 года "снабжение военнопленных продуктами питания прекратилось совершенно"."Лишь изредка удавалось случайно достать дохлую лошадь, которую варили для военнопленных. Таким образом, с 5 декабря 1942 года среди военнопленных начался настоящий голод, на почве чего среди них наступила большая смертность: с 10 декабря ежедневно умирало около 50 человек", — говорил он. "Приговор утвердить. расстрелять немедленно" Во время допроса следователь спросил, известны ли экс-коменданту лагеря решения Женевской и Гаагской конвенций о порядке снабжения военнопленных продуктами питания. На это Керперт ответил, что их должны обеспечивать так же, как и солдат собственной армии. Для сокращения числа заключенных в лагере устраивались расстрелы советских военнопленных. Истощенные, голодные и больные, они направлялись на тяжелые работы по возведению оборонительных сооружений и строительству дорог. Узники работали с раннего утра до позднего вечера, постоянно подвергаясь при этом избиениям со стороны конвоиров. Падавшие от усталости люди расстреливались на месте. Непосредственными виновниками преступлений в "Дулаге-205" Медер называл Керперта и фон Куновского. "Но я думаю, что они не совершили бы этих преступлений, если бы такое обращение с русскими каралось в германской армии", — признал Медер. Военный трибунал 3-го Прибалтийского фронта 10 октября 1944 года приговорил Керперта, Медера и еще нескольких лиц к расстрелу."Приговор утвердить. Расстрелять немедленно", — гласит резолюция на приговоре, датированная 13 октября 1944 года. Расстрел состоялся в тот же день. Указ от 19 апреля 1943 года лег в основу правовой базы судебных процессов над гитлеровцами и изменниками Родины, прошедших впоследствии в разных городах СССР, по итогам которых подсудимых казнили.

https://ria.ru/20221205/natsisty-1836295218.html

https://ria.ru/20221110/bandy-1830380832.html

https://ria.ru/20230106/angliya-1843215374.html

https://ria.ru/20230328/dokumenty-1861102850.html

сталинград

алексеевка

ссср

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сталинград, алексеевка, ссср, вячеслав молотов, фсб, безопасность