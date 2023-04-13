https://ria.ru/20230413/frantsiya-1865127113.html
В Париже ужесточились столкновения протестующих с полицией
В Париже ужесточились столкновения протестующих с полицией - РИА Новости, 13.04.2023
В Париже ужесточились столкновения протестующих с полицией
Столкновения с полицией на акции против реформы пенсий в Париже ужесточились, полиция начала грубо оттеснять протестующих, включая журналистов, передаёт... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:50
2023-04-13T17:50
2023-04-13T17:53
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ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости. Столкновения с полицией на акции против реформы пенсий в Париже ужесточились, полиция начала грубо оттеснять протестующих, включая журналистов, передаёт корреспондент РИА Новости. Манифестация разделилась на несколько блоков, в каждом из которых возникли очаги столкновений протестующих с полицией. Протестующие забрасывают полицейских камнями, баллонами с краской и стеклянными бутылками. В ответ полиция смыкает ряды и начинает наступать на протестующих, отталкивая их щитами и забрасывая шашками со слезоточивым газом. Полиция также приготовила ружья с резиновыми пулями и дубинки. Стражи порядка также начали грубо оттеснять колонны мирных манифестантов и журналистов, несмотря на крики "Я журналист, вы мешаете мне работать". Несколько человек получили ранения, медики на месте пытаются оказать им помощь. Еще нескольких человек задержали. Во Франции в четверг проходит уже двенадцатая манифестация против повышения возраста. Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить финальное решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html
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Столкновения протестующих и полиции на митинге против пенсионной реформы в Париже
Столкновения протестующих и полиции на митинге против пенсионной реформы в Париже
2023-04-13T17:50
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж
В Париже ужесточились столкновения протестующих с полицией
Несколько неловек пострадали при столкновениях с полицией на акции протеста в Париже
ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости. Столкновения с полицией на акции против реформы пенсий в Париже ужесточились, полиция начала грубо оттеснять протестующих, включая журналистов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Манифестация разделилась на несколько блоков, в каждом из которых возникли очаги столкновений протестующих с полицией. Протестующие забрасывают полицейских камнями, баллонами с краской и стеклянными бутылками. В ответ полиция смыкает ряды и начинает наступать на протестующих, отталкивая их щитами и забрасывая шашками со слезоточивым газом.
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Полиция также приготовила ружья с резиновыми пулями и дубинки. Стражи порядка также начали грубо оттеснять колонны мирных манифестантов и журналистов, несмотря на крики "Я журналист, вы мешаете мне работать".
Несколько человек получили ранения, медики на месте пытаются оказать им помощь. Еще нескольких человек задержали.
Во Франции
в четверг проходит уже двенадцатая манифестация против повышения возраста.
Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить финальное решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
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