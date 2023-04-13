https://ria.ru/20230413/frantsiya-1865127113.html

В Париже ужесточились столкновения протестующих с полицией

В Париже ужесточились столкновения протестующих с полицией - РИА Новости, 13.04.2023

В Париже ужесточились столкновения протестующих с полицией

Столкновения с полицией на акции против реформы пенсий в Париже ужесточились, полиция начала грубо оттеснять протестующих, включая журналистов, передаёт... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:50

2023-04-13T17:50

2023-04-13T17:53

в мире

франция

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865125855_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5262a8af70dc8de8d9351d3b15d45d2b.jpg

ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости. Столкновения с полицией на акции против реформы пенсий в Париже ужесточились, полиция начала грубо оттеснять протестующих, включая журналистов, передаёт корреспондент РИА Новости. Манифестация разделилась на несколько блоков, в каждом из которых возникли очаги столкновений протестующих с полицией. Протестующие забрасывают полицейских камнями, баллонами с краской и стеклянными бутылками. В ответ полиция смыкает ряды и начинает наступать на протестующих, отталкивая их щитами и забрасывая шашками со слезоточивым газом. Полиция также приготовила ружья с резиновыми пулями и дубинки. Стражи порядка также начали грубо оттеснять колонны мирных манифестантов и журналистов, несмотря на крики "Я журналист, вы мешаете мне работать". Несколько человек получили ранения, медики на месте пытаются оказать им помощь. Еще нескольких человек задержали. Во Франции в четверг проходит уже двенадцатая манифестация против повышения возраста. Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить финальное решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.

https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html

https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения протестующих и полиции на митинге против пенсионной реформы в Париже Столкновения протестующих и полиции на митинге против пенсионной реформы в Париже 2023-04-13T17:50 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, париж