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На Елисейских Полях началась стихийная акция против пенсионной реформы - РИА Новости, 13.04.2023
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14:41 13.04.2023 (обновлено: 15:29 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/frantsiya-1865058890.html
На Елисейских Полях началась стихийная акция против пенсионной реформы
На Елисейских Полях началась стихийная акция против пенсионной реформы - РИА Новости, 13.04.2023
На Елисейских Полях началась стихийная акция против пенсионной реформы
В Париже началась стихийная акция против пенсионной реформы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:41
2023-04-13T15:29
в мире
франция
париж
элизабет борн
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ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. В Париже началась стихийная акция против пенсионной реформы, сообщил корреспондент РИА Новости.Кортеж манифестантов должен был стартовать после 14:00 по местному времени и пройти маршрутом от площади Оперы до площади Бастилии. За час до этого несколько сотен протестующих собрались в районе Елисейских Полей. Толпа движется через неперекрытые дороги, препятствуя движению транспорта. Участники акции взрывают петарды, жгут фаеры и распевают протестные лозунги.В четверг группа из сотни железнодорожников и профсоюзных деятелей собралась на Лионском вокзале, откуда направилась к зданию компании LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton в столице. Активистам удалось проникнуть внутрь, где они развернули растяжку со словами "Реформу в мусор, мы не сдадимся!" и начали скандировать лозунг "Забастовка, блокировка, Макрон, убирайся!".Позже толпа протестующих покинула здание и двинулась по улицам города. К ней стали присоединяться другие манифестанты.Сегодня во Франции проходит 12-я общенациональная манифестация против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Большинство предыдущих акций собирало более миллиона участников. Они сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект без голосования в парламенте. Конституционный совет Франции 14 апреля должен решить, соответствует ли документ нормам законодательства страны. Он вступит в силу с 1 сентября в случае одобрения.
https://ria.ru/20230411/protest-1864598810.html
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в мире, франция, париж, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Элизабет Борн
На Елисейских Полях началась стихийная акция против пенсионной реформы

На Елисейских Полях в Париже началась стихийная акция против пенсионной реформы

© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTПротестующие на площади Оперы в Париже. 13 апреля 2023
Протестующие на площади Оперы в Париже. 13 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
Протестующие на площади Оперы в Париже. 13 апреля 2023
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. В Париже началась стихийная акция против пенсионной реформы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Кортеж манифестантов должен был стартовать после 14:00 по местному времени и пройти маршрутом от площади Оперы до площади Бастилии. За час до этого несколько сотен протестующих собрались в районе Елисейских Полей. Толпа движется через неперекрытые дороги, препятствуя движению транспорта. Участники акции взрывают петарды, жгут фаеры и распевают протестные лозунги.
В четверг группа из сотни железнодорожников и профсоюзных деятелей собралась на Лионском вокзале, откуда направилась к зданию компании LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton в столице. Активистам удалось проникнуть внутрь, где они развернули растяжку со словами "Реформу в мусор, мы не сдадимся!" и начали скандировать лозунг "Забастовка, блокировка, Макрон, убирайся!".
Позже толпа протестующих покинула здание и двинулась по улицам города. К ней стали присоединяться другие манифестанты.
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект без голосования в парламенте. Конституционный совет Франции 14 апреля должен решить, соответствует ли документ нормам законодательства страны. Он вступит в силу с 1 сентября в случае одобрения.
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