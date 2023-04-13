https://ria.ru/20230413/frantsiya-1865058890.html
На Елисейских Полях началась стихийная акция против пенсионной реформы
На Елисейских Полях началась стихийная акция против пенсионной реформы - РИА Новости, 13.04.2023
На Елисейских Полях началась стихийная акция против пенсионной реформы
В Париже началась стихийная акция против пенсионной реформы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:41
2023-04-13T14:41
2023-04-13T15:29
в мире
франция
париж
элизабет борн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865077710_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_d985e00ed35829c6d9aec704388b9385.jpg
ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. В Париже началась стихийная акция против пенсионной реформы, сообщил корреспондент РИА Новости.Кортеж манифестантов должен был стартовать после 14:00 по местному времени и пройти маршрутом от площади Оперы до площади Бастилии. За час до этого несколько сотен протестующих собрались в районе Елисейских Полей. Толпа движется через неперекрытые дороги, препятствуя движению транспорта. Участники акции взрывают петарды, жгут фаеры и распевают протестные лозунги.В четверг группа из сотни железнодорожников и профсоюзных деятелей собралась на Лионском вокзале, откуда направилась к зданию компании LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton в столице. Активистам удалось проникнуть внутрь, где они развернули растяжку со словами "Реформу в мусор, мы не сдадимся!" и начали скандировать лозунг "Забастовка, блокировка, Макрон, убирайся!".Позже толпа протестующих покинула здание и двинулась по улицам города. К ней стали присоединяться другие манифестанты.Сегодня во Франции проходит 12-я общенациональная манифестация против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Большинство предыдущих акций собирало более миллиона участников. Они сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект без голосования в парламенте. Конституционный совет Франции 14 апреля должен решить, соответствует ли документ нормам законодательства страны. Он вступит в силу с 1 сентября в случае одобрения.
https://ria.ru/20230411/protest-1864598810.html
https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865077710_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_bf719e9d7f0e1592c52090cce835a17e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Элизабет Борн
На Елисейских Полях началась стихийная акция против пенсионной реформы
На Елисейских Полях в Париже началась стихийная акция против пенсионной реформы
ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. В Париже началась стихийная акция против пенсионной реформы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Кортеж манифестантов должен был стартовать после 14:00 по местному времени и пройти маршрутом от площади Оперы до площади Бастилии. За час до этого несколько сотен протестующих собрались в районе Елисейских Полей. Толпа движется через неперекрытые дороги, препятствуя движению транспорта. Участники акции взрывают петарды, жгут фаеры и распевают протестные лозунги.
В четверг группа из сотни железнодорожников и профсоюзных деятелей собралась на Лионском вокзале, откуда направилась к зданию компании LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton в столице. Активистам удалось проникнуть внутрь, где они развернули растяжку со словами "Реформу в мусор, мы не сдадимся!" и начали скандировать лозунг "Забастовка, блокировка, Макрон, убирайся!".
Позже толпа протестующих покинула здание и двинулась по улицам города. К ней стали присоединяться другие манифестанты.
В Гааге протестующие сорвали выступление Макрона о будущем ЕС
Сегодня во Франции
проходит 12-я общенациональная манифестация против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Большинство предыдущих акций собирало более миллиона участников. Они сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект без голосования в парламенте. Конституционный совет Франции 14 апреля должен решить, соответствует ли документ нормам законодательства страны. Он вступит в силу с 1 сентября в случае одобрения.
На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона