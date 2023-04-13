https://ria.ru/20230413/frantsiya-1865058890.html

На Елисейских Полях началась стихийная акция против пенсионной реформы

На Елисейских Полях началась стихийная акция против пенсионной реформы - РИА Новости, 13.04.2023

На Елисейских Полях началась стихийная акция против пенсионной реформы

В Париже началась стихийная акция против пенсионной реформы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:41

2023-04-13T14:41

2023-04-13T15:29

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ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. В Париже началась стихийная акция против пенсионной реформы, сообщил корреспондент РИА Новости.Кортеж манифестантов должен был стартовать после 14:00 по местному времени и пройти маршрутом от площади Оперы до площади Бастилии. За час до этого несколько сотен протестующих собрались в районе Елисейских Полей. Толпа движется через неперекрытые дороги, препятствуя движению транспорта. Участники акции взрывают петарды, жгут фаеры и распевают протестные лозунги.В четверг группа из сотни железнодорожников и профсоюзных деятелей собралась на Лионском вокзале, откуда направилась к зданию компании LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton в столице. Активистам удалось проникнуть внутрь, где они развернули растяжку со словами "Реформу в мусор, мы не сдадимся!" и начали скандировать лозунг "Забастовка, блокировка, Макрон, убирайся!".Позже толпа протестующих покинула здание и двинулась по улицам города. К ней стали присоединяться другие манифестанты.Сегодня во Франции проходит 12-я общенациональная манифестация против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Большинство предыдущих акций собирало более миллиона участников. Они сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект без голосования в парламенте. Конституционный совет Франции 14 апреля должен решить, соответствует ли документ нормам законодательства страны. Он вступит в силу с 1 сентября в случае одобрения.

https://ria.ru/20230411/protest-1864598810.html

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в мире, франция, париж, элизабет борн