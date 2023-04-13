https://ria.ru/20230413/frantsiya-1865052565.html

В Париже протестующие против пенсионной реформы заняли здание группы LVMH

В Париже протестующие против пенсионной реформы заняли здание группы LVMH - РИА Новости, 13.04.2023

В Париже протестующие против пенсионной реформы заняли здание группы LVMH

Железнодорожники и профсоюзные деятели, протестующие против реформы пенсий, заняли здание группы LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) в Париже, передает... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:19

2023-04-13T14:19

2023-04-13T14:26

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элизабет борн

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ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости. Железнодорожники и профсоюзные деятели, протестующие против реформы пенсий, заняли здание группы LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Более сотни железнодорожников и профсоюзных деятелей в четверг прибыли к зданию французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) в 8 округе Парижа. Активистам удалось проникнуть внутрь. Там они развернули растяжку со словами "Реформу в мусор, мы не сдадимся!" и начали скандировать лозунг "Забастовка, блокировка, Макрон, убирайся!" и жечь фаеры. Утром в четверг профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" и "Солидраность" провели съезд железнодорожников и энергетиков у Лионского вокзала, откуда они направились к офису LVMH. На прошлой неделе после акции у Лионского вокзала они направились к зданию крупнейшей международной инвестиционной компании Black Rock в Париже. Железнодорожникам удалось проникнуть внутрь здания, где они устроили акцию, скандируя лозунг манифестантов против реформы пенсий "Мы здесь, мы здесь!" в мегафон и поджигая фаеры. Во Франции в четверг проходит 12-ая общенациональная манифестация против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. С января во Франции прошло уже 10 общенациональных манифестаций против реформы. Большинство из них собирало более миллиона участников. Рекорд был поставлен 7 марта, когда в акциях протеста, по данным МВД, приняли участие 1,28 миллиона участников. Тогда же профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) насчитал 3,5 миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране. 14 апреля Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.

https://ria.ru/20230409/gruziya-1864102373.html

https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863795622.html

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Участники протестов против пенсионной реформы заняли здание LVMH. Кадры из Парижа Участники протестов против пенсионной реформы заняли здание LVMH. Кадры из Парижа 2023-04-13T14:19 true PT0M44S

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в мире, франция, париж, элизабет борн, lvmh