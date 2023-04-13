В Дагестане девушка пережила клиническую смерть после физиотерапии
В Дагестане девушка пережила клиническую смерть после физиотерапии в частной клинике
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту клинической смерти молодой девушки после процедуры физиотерапии в частной лаборатории, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одной из частных медицинских лабораторий города Буйнакска, не имеющей лицензии на осуществление услуг по физиотерапии, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 22 марта в частной клинике в Буйнакске 19-летней местной жительнице была оказана услуга по профилю "физиотерапия" – внутривенное введение озонированного физиологического раствора. Сразу после сеанса девушку бел сознания доставили в больницу, где ей диагностировали клиническую смерть.
В результате оказания медицинской услуги потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, добавляет СК.