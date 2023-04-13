https://ria.ru/20230413/fizioterapiya-1865061090.html

В Дагестане девушка пережила клиническую смерть после физиотерапии

В Дагестане девушка пережила клиническую смерть после физиотерапии - РИА Новости, 13.04.2023

В Дагестане девушка пережила клиническую смерть после физиотерапии

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту клинической смерти молодой девушки после процедуры физиотерапии в частной лаборатории, сообщили в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:45

2023-04-13T14:45

2023-04-13T14:45

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

буйнакск

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МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту клинической смерти молодой девушки после процедуры физиотерапии в частной лаборатории, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одной из частных медицинских лабораторий города Буйнакска, не имеющей лицензии на осуществление услуг по физиотерапии, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", – говорится в сообщении. По данным следствия, 22 марта в частной клинике в Буйнакске 19-летней местной жительнице была оказана услуга по профилю "физиотерапия" – внутривенное введение озонированного физиологического раствора. Сразу после сеанса девушку бел сознания доставили в больницу, где ей диагностировали клиническую смерть. В результате оказания медицинской услуги потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, добавляет СК.

https://ria.ru/20230327/skoraya-1860845959.html

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россия

буйнакск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), буйнакск