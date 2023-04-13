В Хельсинки прибудут два корабля НАТО
Два корабля НАТО прибудут в Хельсинки с первых после вступления Финляндии в альянс учений
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 13 апр — РИА Новости. Два фрегата Североатлантического альянса прибудут на четыре дня в финскую столицу после учений на Балтике, сообщают в четверг ВМС Финляндии на своем сайте.
«
"Два фрегата, из состава Постоянной морской группы НАТО 1 (SNMG1), посетят Хельсинки с 13 по 16 апреля 2023 года. Перед прибытием они приняли участие в учениях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что корабли - это немецкий фрегат FGS Mecklenburg-Vorpommern и португальский фрегат NRP Bartolomeu Dias. Во время их пребывания в Хельсинки они не будут открыты для публики.
"Оба фрегата провели учения вместе с кораблями берегового флота Финляндии в Финском заливе в среду, 12 апреля. Учения PASSEX развивали оперативную совместимость между участвующими кораблями в создании ситуационной картины и в навигации. В учениях участвовали финские корабли FNS Purunpää, FNS Raahe и FNS Porvoo", - уточняется в сообщении.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Это были первые учения ВМС Финляндии после вступления страны в Организацию Североатлантического договора.
Ранее в апреле в МИД РФ сообщали, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера.