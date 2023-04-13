https://ria.ru/20230413/finlyandiya-1864980121.html

В Хельсинки прибудут два корабля НАТО

В Хельсинки прибудут два корабля НАТО - РИА Новости, 13.04.2023

В Хельсинки прибудут два корабля НАТО

Два фрегата Североатлантического альянса прибудут на четыре дня в финскую столицу после учений на Балтике, сообщают в четверг ВМС Финляндии на своем сайте. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:33

2023-04-13T10:33

2023-04-13T10:33

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 апр — РИА Новости. Два фрегата Североатлантического альянса прибудут на четыре дня в финскую столицу после учений на Балтике, сообщают в четверг ВМС Финляндии на своем сайте. Уточняется, что корабли - это немецкий фрегат FGS Mecklenburg-Vorpommern и португальский фрегат NRP Bartolomeu Dias. Во время их пребывания в Хельсинки они не будут открыты для публики. "Оба фрегата провели учения вместе с кораблями берегового флота Финляндии в Финском заливе в среду, 12 апреля. Учения PASSEX развивали оперативную совместимость между участвующими кораблями в создании ситуационной картины и в навигации. В учениях участвовали финские корабли FNS Purunpää, FNS Raahe и FNS Porvoo", - уточняется в сообщении. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Это были первые учения ВМС Финляндии после вступления страны в Организацию Североатлантического договора. Ранее в апреле в МИД РФ сообщали, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера.

https://ria.ru/20230406/prisoedinenie-1863356348.html

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Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-04-13T10:33 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, финляндия, хельсинки