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В Хельсинки прибудут два корабля НАТО - РИА Новости, 13.04.2023
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10:33 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/finlyandiya-1864980121.html
В Хельсинки прибудут два корабля НАТО
В Хельсинки прибудут два корабля НАТО - РИА Новости, 13.04.2023
В Хельсинки прибудут два корабля НАТО
Два фрегата Североатлантического альянса прибудут на четыре дня в финскую столицу после учений на Балтике, сообщают в четверг ВМС Финляндии на своем сайте. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:33
2023-04-13T10:33
в мире
нато
финляндия
хельсинки
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 апр — РИА Новости. Два фрегата Североатлантического альянса прибудут на четыре дня в финскую столицу после учений на Балтике, сообщают в четверг ВМС Финляндии на своем сайте. Уточняется, что корабли - это немецкий фрегат FGS Mecklenburg-Vorpommern и португальский фрегат NRP Bartolomeu Dias. Во время их пребывания в Хельсинки они не будут открыты для публики. "Оба фрегата провели учения вместе с кораблями берегового флота Финляндии в Финском заливе в среду, 12 апреля. Учения PASSEX развивали оперативную совместимость между участвующими кораблями в создании ситуационной картины и в навигации. В учениях участвовали финские корабли FNS Purunpää, FNS Raahe и FNS Porvoo", - уточняется в сообщении. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Это были первые учения ВМС Финляндии после вступления страны в Организацию Североатлантического договора. Ранее в апреле в МИД РФ сообщали, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера.
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, нато, финляндия, хельсинки
В мире, НАТО, Финляндия, Хельсинки
В Хельсинки прибудут два корабля НАТО

Два корабля НАТО прибудут в Хельсинки с первых после вступления Финляндии в альянс учений

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 13 апр — РИА Новости. Два фрегата Североатлантического альянса прибудут на четыре дня в финскую столицу после учений на Балтике, сообщают в четверг ВМС Финляндии на своем сайте.
«
"Два фрегата, из состава Постоянной морской группы НАТО 1 (SNMG1), посетят Хельсинки с 13 по 16 апреля 2023 года. Перед прибытием они приняли участие в учениях", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что корабли - это немецкий фрегат FGS Mecklenburg-Vorpommern и португальский фрегат NRP Bartolomeu Dias. Во время их пребывания в Хельсинки они не будут открыты для публики.
"Оба фрегата провели учения вместе с кораблями берегового флота Финляндии в Финском заливе в среду, 12 апреля. Учения PASSEX развивали оперативную совместимость между участвующими кораблями в создании ситуационной картины и в навигации. В учениях участвовали финские корабли FNS Purunpää, FNS Raahe и FNS Porvoo", - уточняется в сообщении.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Это были первые учения ВМС Финляндии после вступления страны в Организацию Североатлантического договора.
Ранее в апреле в МИД РФ сообщали, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера.
 
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