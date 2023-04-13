https://ria.ru/20230413/finansirovanie-1865083394.html

Объем военной помощи Киеву из Фонда мира ЕС достиг 4,6 миллиарда евро

Объем военной помощи Киеву из Фонда мира ЕС достиг 4,6 миллиарда евро - РИА Новости, 13.04.2023

Объем военной помощи Киеву из Фонда мира ЕС достиг 4,6 миллиарда евро

Согласование Советом ЕС одного миллиарда евро из Европейского фонда мира на экстренные поставки боеприпасов Украине подняло общее финансирование европейской... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:40

2023-04-13T15:40

2023-04-13T15:40

в мире

украина

россия

киев

евросоюз

нато

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БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Согласование Советом ЕС одного миллиарда евро из Европейского фонда мира на экстренные поставки боеприпасов Украине подняло общее финансирование европейской военной помощи Киеву из Фонда мира до 4,6 миллиарда евро, следует из распространенного Советом заявления. Совет ЕС в четверг утвердил выделение одного миллиарда евро из Европейского фонда мира для компенсаций странам Евросоюза поставок боеприпасов Украине в краткосрочной перспективе с 9 февраля до 31 мая этого года. "Вместе с предыдущими семью траншами поддержки, принятая сегодня помощь доводит общую помощь ЕС Украине, выделенную в рамках Фонда мира, до 4,6 миллиарда евро", - указывается в документе. ЕС с начала конфликта на Украине в 2022 году выделил на финансирование поставок оружия Киеву семь траншей примерно по 500 миллионов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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в мире, украина, россия, киев, евросоюз, нато