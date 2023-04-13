https://ria.ru/20230413/festival-1865119479.html

Вендерс и Каурисмяки посоревнуются за главный приз Канн

Вендерс и Каурисмяки посоревнуются за главный приз Канн - РИА Новости, 13.04.2023

Вендерс и Каурисмяки посоревнуются за главный приз Канн

Каннский фестиваль объявил участников основного конкурса. Список представлен на сайте смотра. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:14

2023-04-13T18:14

2023-04-13T18:14

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кино и сериалы

культура

каннский кинофестиваль

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Каннский фестиваль объявил участников основного конкурса. Список представлен на сайте смотра. За главный приз поборются ленты "Клуб Зеро" Джессики Хауснер, "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Мертвые листья" Аки Каурисмяки, "Четыре дочери" Каутер Бен Ханьи, "Город астероидов" Уэса Андерсона, "Траектория падения" Жюстин Трие, "Чудовище" Хирокадзу Корээды, "Свет будущего" Нанни Моретти, "Прошлым летом" Катрин Брейи. Также в основном конкурсе представлены проекты "О сухой траве" Нури Бильге Джейлана, "Химера" Аличе Рорвахер, "Рагу Додена Буффана" Чан Ань Хунга, "Рапито" Марко Беллоккьо, "Май, декабрь" Тодда Хейнса, "Молодость" Ван Бина.Кроме того, среди претендентов на "Пальмовую ветвь" заявлены "Старый дуб" Кена Лоуча, "Ребро Адама" Рамата-Тулаи Си, "Идеальные дни" Вима Вендерса и "Зачинщик" Карима Айнуза.В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая. Ранее сообщалось, что смотр откроет фильм с Джонни Деппом в роли короля.

https://ria.ru/20230403/kino-1862708632.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, каннский кинофестиваль