https://ria.ru/20230413/festival-1865119479.html
Вендерс и Каурисмяки посоревнуются за главный приз Канн
Вендерс и Каурисмяки посоревнуются за главный приз Канн - РИА Новости, 13.04.2023
Вендерс и Каурисмяки посоревнуются за главный приз Канн
Каннский фестиваль объявил участников основного конкурса. Список представлен на сайте смотра. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:14
2023-04-13T18:14
2023-04-13T18:14
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культура
каннский кинофестиваль
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Каннский фестиваль объявил участников основного конкурса. Список представлен на сайте смотра. За главный приз поборются ленты "Клуб Зеро" Джессики Хауснер, "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Мертвые листья" Аки Каурисмяки, "Четыре дочери" Каутер Бен Ханьи, "Город астероидов" Уэса Андерсона, "Траектория падения" Жюстин Трие, "Чудовище" Хирокадзу Корээды, "Свет будущего" Нанни Моретти, "Прошлым летом" Катрин Брейи. Также в основном конкурсе представлены проекты "О сухой траве" Нури Бильге Джейлана, "Химера" Аличе Рорвахер, "Рагу Додена Буффана" Чан Ань Хунга, "Рапито" Марко Беллоккьо, "Май, декабрь" Тодда Хейнса, "Молодость" Ван Бина.Кроме того, среди претендентов на "Пальмовую ветвь" заявлены "Старый дуб" Кена Лоуча, "Ребро Адама" Рамата-Тулаи Си, "Идеальные дни" Вима Вендерса и "Зачинщик" Карима Айнуза.В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая. Ранее сообщалось, что смотр откроет фильм с Джонни Деппом в роли короля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, каннский кинофестиваль
Новости культуры, Кино и сериалы, Культура, Каннский кинофестиваль
Вендерс и Каурисмяки посоревнуются за главный приз Канн
Каннский фестиваль назвал участников основного конкурса в этом году
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Каннский фестиваль объявил участников основного конкурса. Список представлен
на сайте смотра.
За главный приз поборются ленты "Клуб Зеро" Джессики Хауснер, "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Мертвые листья" Аки Каурисмяки, "Четыре дочери" Каутер Бен Ханьи, "Город астероидов" Уэса Андерсона, "Траектория падения" Жюстин Трие, "Чудовище" Хирокадзу Корээды, "Свет будущего" Нанни Моретти, "Прошлым летом" Катрин Брейи.
Также в основном конкурсе представлены проекты "О сухой траве" Нури Бильге Джейлана, "Химера" Аличе Рорвахер, "Рагу Додена Буффана" Чан Ань Хунга, "Рапито" Марко Беллоккьо, "Май, декабрь" Тодда Хейнса, "Молодость" Ван Бина.
Кроме того, среди претендентов на "Пальмовую ветвь" заявлены "Старый дуб" Кена Лоуча, "Ребро Адама" Рамата-Тулаи Си, "Идеальные дни" Вима Вендерса и "Зачинщик" Карима Айнуза.
В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая. Ранее сообщалось, что смотр откроет
фильм с Джонни Деппом в роли короля.
В Каннах представят новый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом