Рейтинг@Mail.ru
Вендерс и Каурисмяки посоревнуются за главный приз Канн - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:14 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/festival-1865119479.html
Вендерс и Каурисмяки посоревнуются за главный приз Канн
Вендерс и Каурисмяки посоревнуются за главный приз Канн - РИА Новости, 13.04.2023
Вендерс и Каурисмяки посоревнуются за главный приз Канн
Каннский фестиваль объявил участников основного конкурса. Список представлен на сайте смотра. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:14
2023-04-13T18:14
новости культуры
кино и сериалы
культура
каннский кинофестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779875593_198:279:2734:1705_1920x0_80_0_0_4bc4f80c28f549d8986111b00f517fb0.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Каннский фестиваль объявил участников основного конкурса. Список представлен на сайте смотра. За главный приз поборются ленты "Клуб Зеро" Джессики Хауснер, "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Мертвые листья" Аки Каурисмяки, "Четыре дочери" Каутер Бен Ханьи, "Город астероидов" Уэса Андерсона, "Траектория падения" Жюстин Трие, "Чудовище" Хирокадзу Корээды, "Свет будущего" Нанни Моретти, "Прошлым летом" Катрин Брейи. Также в основном конкурсе представлены проекты "О сухой траве" Нури Бильге Джейлана, "Химера" Аличе Рорвахер, "Рагу Додена Буффана" Чан Ань Хунга, "Рапито" Марко Беллоккьо, "Май, декабрь" Тодда Хейнса, "Молодость" Ван Бина.Кроме того, среди претендентов на "Пальмовую ветвь" заявлены "Старый дуб" Кена Лоуча, "Ребро Адама" Рамата-Тулаи Си, "Идеальные дни" Вима Вендерса и "Зачинщик" Карима Айнуза.В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая. Ранее сообщалось, что смотр откроет фильм с Джонни Деппом в роли короля.
https://ria.ru/20230403/kino-1862708632.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779875593_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_fdb500d2b6b29fad44eadb6c445ae207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, каннский кинофестиваль
Новости культуры, Кино и сериалы, Культура, Каннский кинофестиваль
Вендерс и Каурисмяки посоревнуются за главный приз Канн

Каннский фестиваль назвал участников основного конкурса в этом году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк"Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля.
Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Каннский фестиваль объявил участников основного конкурса. Список представлен на сайте смотра.
За главный приз поборются ленты "Клуб Зеро" Джессики Хауснер, "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Мертвые листья" Аки Каурисмяки, "Четыре дочери" Каутер Бен Ханьи, "Город астероидов" Уэса Андерсона, "Траектория падения" Жюстин Трие, "Чудовище" Хирокадзу Корээды, "Свет будущего" Нанни Моретти, "Прошлым летом" Катрин Брейи.
Также в основном конкурсе представлены проекты "О сухой траве" Нури Бильге Джейлана, "Химера" Аличе Рорвахер, "Рагу Додена Буффана" Чан Ань Хунга, "Рапито" Марко Беллоккьо, "Май, декабрь" Тодда Хейнса, "Молодость" Ван Бина.
Кроме того, среди претендентов на "Пальмовую ветвь" заявлены "Старый дуб" Кена Лоуча, "Ребро Адама" Рамата-Тулаи Си, "Идеальные дни" Вима Вендерса и "Зачинщик" Карима Айнуза.
В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая. Ранее сообщалось, что смотр откроет фильм с Джонни Деппом в роли короля.
Кадр из фильма Индиана Джонс и Колесо судьбы - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В Каннах представят новый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом
3 апреля, 17:27
 
КультураНовости культурыКино и сериалыКаннский кинофестиваль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала