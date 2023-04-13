https://ria.ru/20230413/evrosoyuz-1865098216.html

Евросоюз никогда не рисковал стать вассалом США, заявили в Минобороны ФРГ

Евросоюз никогда не рисковал стать вассалом США, заявили в Минобороны ФРГ - РИА Новости, 13.04.2023

Евросоюз никогда не рисковал стать вассалом США, заявили в Минобороны ФРГ

Европейскому Союзу никогда не грозило стать вассальным объединением государств по отношению к Соединенным Штатам, заявил в четверг министр обороны Борис... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:22

2023-04-13T16:22

2023-04-13T16:22

в мире

франция

германия

борис писториус

эммануэль макрон

китай

тайвань

евросоюз

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Европейскому Союзу никогда не грозило стать вассальным объединением государств по отношению к Соединенным Штатам, заявил в четверг министр обороны Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF, реагируя на слова президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон в интервью изданию Echos после визита в Китай на прошлой неделе заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Его слова вызвали критику со стороны ряда западных политиков, а власти Тайваня сообщили, что обратились к Франции за разъяснениями. "Это высказывание было неудачным. Однако я думаю, что Елисейские поля (резиденция Макрона - ред.) его достаточно скорректировали впоследствии. Нам никогда не грозило стать вассалами Соединенных Штатов", - прокомментировал слова Макрона Писториус, который находится сейчас с государственным визитом в Мали. По мнению Писториуса, ЕС необходимо стать способным к внешнеполитическому диалогу и диалогу по вопросам безопасности, даже если собственные позиции согласовываются в том числе "с трансатлантическими партнерами". "Нам ничем это не поможет, если мы начнем вбивать клинья в разнообразие позиций, так как это в конечном итоге на пользу лишь китайской внешней политике", - добавил он.

https://ria.ru/20230413/evropa-1864876150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, германия, борис писториус, эммануэль макрон, китай, тайвань, евросоюз, сша