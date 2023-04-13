https://ria.ru/20230413/evropa-1864896921.html

От ворот поворот. Россия лишила Европу самого необходимого

От ворот поворот. Россия лишила Европу самого необходимого - РИА Новости, 13.04.2023

От ворот поворот. Россия лишила Европу самого необходимого

Поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС резко упали. Топливо там сильно подорожало, европейцы сделали все, чтобы запретить себе его покупать. Но вот запретить... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:00

2023-04-13T08:00

2023-04-13T08:05

экономика

россия

европа

турция

евросоюз

международное энергетическое агентство

дт (дизельное топливо)

саудовская аравия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС резко упали. Топливо там сильно подорожало, европейцы сделали все, чтобы запретить себе его покупать. Но вот запретить Москве продавать нет никакой возможности. Пока в Старом Свете ищут альтернативных торговых партнеров, российский экспорт бьет рекорды.Абсолютный рекордПо данным аналитической компании Vortexa, в марте Россия продала за рубеж на 33 процента больше дизтоплива, чем в феврале. При этом отгрузки только в черноморских портах прибавили 270 тысяч баррелей в сутки — максимум с 2016-го.Речь прежде всего о Новороссийске и Туапсе, но прирост отмечают и в Тамани, и в порту Кавказ.Из-за санкций структура топливного экспорта существенно изменилась. Если раньше львиная доля шла в Европу — почти половина импортных средних дистиллятов в ЕС приходилась на Россию — теперь поток развернули на восток.Восточный векторКрупнейший покупатель марта — Турция, плюс 47 процентов. Там у Москвы теперь практически нет конкурентов: доля рынка — 84 процента."Произошла полная смена рынков сбыта", — констатирует Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Цены привлекательные. Однако, подчеркивают аналитики, дисконт незначительный. Нефтяные компании не отгружают топливо себе в убыток.В последний вагонНадо сказать, что в преддверии собственного же эмбарго (с февраля в ЕС запретили морские поставки российского дизеля и других продуктов из сырой нефти), европейцы пытались запрыгнуть в последний вагон и лихорадочно запасались горючим.Так, еще в декабре, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт дизеля из России достиг 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых 720 тысяч забирал ЕС."Санкционная" смесьРоссийский дизель течет в Европу из Индии, Южной Кореи, Саудовской Аравии. Статистика указывает на резкий рост импорта оттуда. Так, саудиты продали за рубеж с 1 по 10 марта 2,5 миллиона баррелей, что гораздо больше, чем за десять дней любого месяца последних шести лет.Европейцев то и дело уличают в применении разных схем покупки "очищенного от санкций" сырья. В частности, пользуются тем, что по правилам ЕС при смешивании нефть и нефтепродукты перестают считаться "российскими" и, следовательно, не попадают под эмбарго.Так, та же Турция лишь часть импорта направляет на внутренний рынок, остальное перепродает в ЕС.Борьба за горючееЕвропейцев это, конечно, не радует. Топливо через третьи страны обходится существенно дороже. По оценкам аналитиков, иностранные трейдеры накидывают 10-20 долларов за баррель.А дефицит усиливается, констатировал глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol. В ряде стран дизель и горючее для реактивных двигателей уже на исходе. Глава Total предрекает дороговизну и дальнейшее сокращение промышленного производства.Причем дизтоплива не хватает не только в Европе. Запасы в хранилищах снизились до опасного уровня. Главная причина — разрыв между мощностями нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и неуклонным ростом потребления. В пандемию множество НПЗ просто закрылось. При этом в МЭА ждут рекордного спроса на нефть в мире уже в этом году — 102 миллиона баррелей в сутки (прибавка в два миллиона). Основными драйверами выступят авиационная отрасль и постковидное восстановление экономики Китая.В такой ситуации новые торговые партнеры могут в любой момент урезать поставки европейцам — как только станет нужно самим.По прогнозу ОПЕК, ограничения недружественных стран на импорт нефтепродуктов из России приведет к проблемам на европейском топливном рынке уже во втором квартале.В феврале-марте, по расчетам картеля, влияние запрета было минимальным, так как в ЕС заполнили хранилища, в том числе за счет рекордного импорта из России накануне эмбарго. В портах Антверпена, Роттердама и Амстердама запасы сейчас "на самом высоком уровне с июля 2021-го". Однако когда потребление вырастет, Европу ждут "серьезные испытания".В ближайшие месяцы, полагают аналитики, отечественный экспорт останется на текущем уровне либо немного снизится из-за сокращения производства внутри страны в связи с плановыми работами на НПЗ. Европе это сулит лишь дальнейший рост цен на автозаправках и очередные забастовки.

https://ria.ru/20230205/dizel-1849642034.html

https://ria.ru/20230220/kitay-1852758862.html

https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html

https://ria.ru/20230403/neft-1862639327.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, европа, турция, евросоюз, международное энергетическое агентство, дт (дизельное топливо), саудовская аравия, египет, марокко, ливия