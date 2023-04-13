https://ria.ru/20230413/evropa-1864896921.html
От ворот поворот. Россия лишила Европу самого необходимого
От ворот поворот. Россия лишила Европу самого необходимого - РИА Новости, 13.04.2023
От ворот поворот. Россия лишила Европу самого необходимого
Поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС резко упали. Топливо там сильно подорожало, европейцы сделали все, чтобы запретить себе его покупать. Но вот запретить... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:00
2023-04-13T08:00
2023-04-13T08:05
экономика
россия
европа
турция
евросоюз
международное энергетическое агентство
дт (дизельное топливо)
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752260177_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_92f9b839354682bab2fda8bffe22e7e3.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС резко упали. Топливо там сильно подорожало, европейцы сделали все, чтобы запретить себе его покупать. Но вот запретить Москве продавать нет никакой возможности. Пока в Старом Свете ищут альтернативных торговых партнеров, российский экспорт бьет рекорды.Абсолютный рекордПо данным аналитической компании Vortexa, в марте Россия продала за рубеж на 33 процента больше дизтоплива, чем в феврале. При этом отгрузки только в черноморских портах прибавили 270 тысяч баррелей в сутки — максимум с 2016-го.Речь прежде всего о Новороссийске и Туапсе, но прирост отмечают и в Тамани, и в порту Кавказ.Из-за санкций структура топливного экспорта существенно изменилась. Если раньше львиная доля шла в Европу — почти половина импортных средних дистиллятов в ЕС приходилась на Россию — теперь поток развернули на восток.Восточный векторКрупнейший покупатель марта — Турция, плюс 47 процентов. Там у Москвы теперь практически нет конкурентов: доля рынка — 84 процента."Произошла полная смена рынков сбыта", — констатирует Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Цены привлекательные. Однако, подчеркивают аналитики, дисконт незначительный. Нефтяные компании не отгружают топливо себе в убыток.В последний вагонНадо сказать, что в преддверии собственного же эмбарго (с февраля в ЕС запретили морские поставки российского дизеля и других продуктов из сырой нефти), европейцы пытались запрыгнуть в последний вагон и лихорадочно запасались горючим.Так, еще в декабре, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт дизеля из России достиг 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых 720 тысяч забирал ЕС."Санкционная" смесьРоссийский дизель течет в Европу из Индии, Южной Кореи, Саудовской Аравии. Статистика указывает на резкий рост импорта оттуда. Так, саудиты продали за рубеж с 1 по 10 марта 2,5 миллиона баррелей, что гораздо больше, чем за десять дней любого месяца последних шести лет.Европейцев то и дело уличают в применении разных схем покупки "очищенного от санкций" сырья. В частности, пользуются тем, что по правилам ЕС при смешивании нефть и нефтепродукты перестают считаться "российскими" и, следовательно, не попадают под эмбарго.Так, та же Турция лишь часть импорта направляет на внутренний рынок, остальное перепродает в ЕС.Борьба за горючееЕвропейцев это, конечно, не радует. Топливо через третьи страны обходится существенно дороже. По оценкам аналитиков, иностранные трейдеры накидывают 10-20 долларов за баррель.А дефицит усиливается, констатировал глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol. В ряде стран дизель и горючее для реактивных двигателей уже на исходе. Глава Total предрекает дороговизну и дальнейшее сокращение промышленного производства.Причем дизтоплива не хватает не только в Европе. Запасы в хранилищах снизились до опасного уровня. Главная причина — разрыв между мощностями нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и неуклонным ростом потребления. В пандемию множество НПЗ просто закрылось. При этом в МЭА ждут рекордного спроса на нефть в мире уже в этом году — 102 миллиона баррелей в сутки (прибавка в два миллиона). Основными драйверами выступят авиационная отрасль и постковидное восстановление экономики Китая.В такой ситуации новые торговые партнеры могут в любой момент урезать поставки европейцам — как только станет нужно самим.По прогнозу ОПЕК, ограничения недружественных стран на импорт нефтепродуктов из России приведет к проблемам на европейском топливном рынке уже во втором квартале.В феврале-марте, по расчетам картеля, влияние запрета было минимальным, так как в ЕС заполнили хранилища, в том числе за счет рекордного импорта из России накануне эмбарго. В портах Антверпена, Роттердама и Амстердама запасы сейчас "на самом высоком уровне с июля 2021-го". Однако когда потребление вырастет, Европу ждут "серьезные испытания".В ближайшие месяцы, полагают аналитики, отечественный экспорт останется на текущем уровне либо немного снизится из-за сокращения производства внутри страны в связи с плановыми работами на НПЗ. Европе это сулит лишь дальнейший рост цен на автозаправках и очередные забастовки.
https://ria.ru/20230205/dizel-1849642034.html
https://ria.ru/20230220/kitay-1852758862.html
https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html
https://ria.ru/20230403/neft-1862639327.html
россия
европа
турция
саудовская аравия
египет
марокко
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752116204_421:0:3152:2048_1920x0_80_0_0_4a11f63ec73106f3c1a08717e7f6cea5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, турция, евросоюз, международное энергетическое агентство, дт (дизельное топливо), саудовская аравия, египет, марокко, ливия
Экономика, Россия, Европа, Турция, Евросоюз, Международное энергетическое агентство, ДТ (дизельное топливо), Саудовская Аравия, Египет, Марокко, Ливия
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС резко упали. Топливо там сильно подорожало, европейцы сделали все, чтобы запретить себе его покупать. Но вот запретить Москве продавать нет никакой возможности. Пока в Старом Свете ищут альтернативных торговых партнеров, российский экспорт бьет рекорды.
По данным аналитической компании Vortexa, в марте Россия продала за рубеж на 33 процента больше дизтоплива, чем в феврале. При этом отгрузки только в черноморских портах прибавили 270 тысяч баррелей в сутки — максимум с 2016-го.
Речь прежде всего о Новороссийске и Туапсе, но прирост отмечают и в Тамани, и в порту Кавказ.
Из-за санкций структура топливного экспорта существенно изменилась. Если раньше львиная доля шла в Европу — почти половина импортных средних дистиллятов в ЕС приходилась на Россию — теперь поток развернули на восток.
Глуши мотор: чем обернется для Европы эмбарго на российское топливо
Крупнейший покупатель марта — Турция, плюс 47 процентов. Там у Москвы теперь практически нет конкурентов: доля рынка — 84 процента.
«
Как отмечают в Vortexa, черноморские порты России переориентировались на Восточное и Западное Средиземноморье — Ливию, Египет, Тунис. А балтийские — на Бразилию, Египет и Марокко. Среди клиентов и Саудовская Аравия — крупнейший экспортер нефти.
"Произошла полная смена рынков сбыта", — констатирует Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.
Цены привлекательные. Однако, подчеркивают аналитики, дисконт незначительный. Нефтяные компании не отгружают топливо себе в убыток.
Без шансов: саудиты сдали Китай России
Надо сказать, что в преддверии собственного же эмбарго (с февраля в ЕС запретили морские поставки российского дизеля и других продуктов из сырой нефти), европейцы пытались запрыгнуть в последний вагон и лихорадочно запасались горючим.
Так, еще в декабре, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт дизеля из России достиг 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых 720 тысяч забирал ЕС.
«
На Северо-Западную Европу раньше приходилось 53 процента. В феврале этот показатель официально упал до двух процентов. Но топливо покупают обходными путями и по цене значительно выше рыночной. Другого выхода нет, поскольку запасы истощаются, а спрос постоянно растет. Европейские трейдеры ждут структурного дефицита.
Очищают от санкций: Европа присосалась к российской нефти
Российский дизель течет в Европу из Индии, Южной Кореи, Саудовской Аравии. Статистика указывает на резкий рост импорта оттуда. Так, саудиты продали за рубеж с 1 по 10 марта 2,5 миллиона баррелей, что гораздо больше, чем за десять дней любого месяца последних шести лет.
Европейцев то и дело уличают в применении разных схем покупки "очищенного от санкций" сырья. В частности, пользуются тем, что по правилам ЕС при смешивании нефть и нефтепродукты перестают считаться "российскими" и, следовательно, не попадают под эмбарго.
«
Леонид Хазанов приводит пример: дизель, доставляемый на танкерах из России, где-то вблизи берегов Турции или еще какой-либо страны-покупателя перекачивают на суда, в которых уже есть немного другого топлива. Все, можно брать курс на Европу. Еще вариант — танкеру в порту оформляют документы, что российский дизель слили, потом якобы на борт поступает местное сырье.
Так, та же Турция лишь часть импорта направляет на внутренний рынок, остальное перепродает в ЕС.
ЕС отреагировал на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Европейцев это, конечно, не радует. Топливо через третьи страны обходится существенно дороже. По оценкам аналитиков, иностранные трейдеры накидывают 10-20 долларов за баррель.
А дефицит усиливается, констатировал глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol. В ряде стран дизель и горючее для реактивных двигателей уже на исходе. Глава Total предрекает дороговизну и дальнейшее сокращение промышленного производства.
Причем дизтоплива не хватает не только в Европе. Запасы в хранилищах снизились до опасного уровня. Главная причина — разрыв между мощностями нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и неуклонным ростом потребления. В пандемию множество НПЗ просто закрылось. При этом в МЭА ждут рекордного спроса на нефть в мире уже в этом году — 102 миллиона баррелей в сутки (прибавка в два миллиона). Основными драйверами выступят авиационная отрасль и постковидное восстановление экономики Китая.
В такой ситуации новые торговые партнеры могут в любой момент урезать поставки европейцам — как только станет нужно самим.
«
Так, например, Европа очень рассчитывает на китайское топливо, часть которого производится опять же из российской нефти. Как указывали аналитики Energy Aspects, без КНР ЕС вряд ли найдет полмиллиона баррелей в день, потерянных из-за эмбарго. Но после простоя крупнейший нефтепотребитель готовится предъявить мощный спрос, и поставки неизбежно сократятся.
По прогнозу ОПЕК, ограничения недружественных стран на импорт нефтепродуктов из России приведет к проблемам на европейском топливном рынке уже во втором квартале.
В феврале-марте, по расчетам картеля, влияние запрета было минимальным, так как в ЕС заполнили хранилища, в том числе за счет рекордного импорта из России накануне эмбарго. В портах Антверпена, Роттердама и Амстердама запасы сейчас "на самом высоком уровне с июля 2021-го". Однако когда потребление вырастет, Европу ждут "серьезные испытания".
В ближайшие месяцы, полагают аналитики, отечественный экспорт останется на текущем уровне либо немного снизится из-за сокращения производства внутри страны в связи с плановыми работами на НПЗ. Европе это сулит лишь дальнейший рост цен на автозаправках и очередные забастовки.