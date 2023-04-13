https://ria.ru/20230413/evropa-1864876150.html

Мир изменится до неузнаваемости. Что задумали в Германии

Мир изменится до неузнаваемости. Что задумали в Германии - РИА Новости, 13.04.2023

Мир изменится до неузнаваемости. Что задумали в Германии

Ватикан не может найти общий язык с немецким духовенством из-за взглядов на реформы — в Германии призывают к радикальным переменам. Ждет ли Европу вторая... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:00

2023-04-13T08:00

2023-04-13T12:16

религия

германия

ватикан

рим

франциск (хорхе марио бергольо)

мартин лютер

иоанн павел ii (кароль войтыла)

аналитика - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857514981_0:281:3140:2047_1920x0_80_0_0_34a0cef0ecdcc8abae0eb8810648834a.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Ватикан не может найти общий язык с немецким духовенством из-за взглядов на реформы — в Германии призывают к радикальным переменам. Ждет ли Европу вторая Реформация — в материале РИА Новости.Ради общего блага"Альтернативы обновлению нет. <…> Помня о прошлом, мы в то же время ощущаем затхлый привкус старой закваски злобы и низменности. Долой старую закваску, даже если это проблематично и болезненно!" — с такой почти революционной проповедью в пасхальную ночь обратился к пастве Георг Бетцинг, глава епархии Лимбурга и председатель конференции епископов Германии.Его речь стала финальным аккордом очередного этапа "Синодального пути", завершившегося в конце марта. Осенью епископы со всего мира соберутся в Риме поговорить о насущных проблемах.Для этого папа Франциск в 2021-м ввел специальные подготовительные этапы. "Синодальный путь" — один из них. Это своего рода региональный уровень: клир и миряне на местах обсуждают наболевшее, а затем отправляют в центр итоговый документ.Конечная цель, по словам понтифика, — "способствовать всеобщему участию в церковных процессах" и "оживить взаимоотношения между общинами".Идею с восторгом подхватили в Германии, где о необходимости реформ заговорили еще в 2019-м. Число католиков в стране хоть и снизилось за последнее время, но по-прежнему колеблется в районе трети населения (примерно 21 миллион человек). К тому же здесь растят главные богословские кадры для Ватикана.За последние полтора года духовенство и верующие приняли несколько "прогрессивных резолюций", о чем дисциплинированно уведомили Святой престол. Там, однако, к энтузиазму отнеслись с опаской.Ведь именно с критики из уст популярного теолога Мартина Лютера 500 лет назад началась Реформация. Событие раскололо католический мир и привело к возникновению новой христианской конфессии — протестантизма.На этот раз ради общего блага немцы предложили разрешить мирянам регулярно проповедовать на мессе и совершать крещения. В ответном письме главный "надзиратель" за соблюдением правильного совершения обрядов кардинал Артур Рош заявил, что ни то, ни другое невозможно.По его словам, за священником особый, сакральный статус — отсюда и право на проповедь. Касательно второго Рош отметил, что простой человек может крестить другого лишь в особых обстоятельствах: когда есть угроза жизни и здоровью.Хотят как лучшеВ Германии, однако, настаивают на своем. "Подавляющее большинство епископов поддерживает реформы <…> и стремится к устойчивым изменениям", — пояснил Георг Бетцинг. А его заместитель Франц-Йозеф Боде заявил, что в Оснабрюке прогрессивные практики уже взяты на вооружение: прихожане могут свободно крестить и проповедовать.Это не единственная инициатива, которая предлагает радикально порвать с тысячелетними традициями.Так, в феврале прошлого года верующие во Франкфурте-на-Майне призвали папу разрешить женское священство. Сторонники новшества настаивали на политике "открытых дверей". Мол, паства крупнейшей в мире религиозной структуры (1,2 миллиарда последователей) стремительно сокращается, поэтому нужно идти в ногу со временем.Однако пока позиция Ватикана однозначна. Еще 30 лет назад папа Иоанн Павел II писал: "Церковь не имеет никаких полномочий присваивать женщинам священнический сан. <…> Это решение должны поддержать все верующие".Преемники — в том числе немецкий понтифик Бенедикт XVI — придерживались той же точки зрения.Настаивали немецкие католики и на отмене целибата. Именно с этой традицией многие в Римской церкви связывают проблему педофилии. В их числе — один из "властителей дум" кардинал Рейнхард Маркс."Для некоторых священников было бы лучше, если бы они были женаты. Не только по сексуальным соображениям. Но и потому, что они не были бы так одиноки", — пояснил он.Отсюда и другой вывод: нужно пересмотреть отношение к ЛГБТ-сообществу.Обычно подобные призывы так и остаются на бумаге. Но немецкая паства с духовенством пошли дальше — легализовали в общинах благословение однополых пар.Это идет вразрез с вероучением. Тот же папа Франциск называл венчание геев и лесбиянок недопустимым, хотя сам не имеет ничего против гражданских однополых союзов.Разрушители системыБогословские новшества переросли в административные. Осенью немецкое духовенство потребовало от Ватикана создать "Синодальный комитет" — фактически независимый от духовного центра руководящий орган.В граде Святого Петра попытались отмолчаться. Не вышло. В итоге два месяца назад на инициативу наложили вето."Такой орган де-факто сформирует новую структуру церкви в Германии, которая <…> ставит себя выше авторитета конференции немецких епископов и фактически заменяет их", — говорится в письме кардинала — государственного секретаря Пьетро Паролина, второго человека в Ватикане.Иными словами, жесткая католическая вертикаль власти, которая укреплялась веками, может быть сломана.Кроме того, папа римский прибегнул к старому проверенному методу. В марте он отправил заместителя Бетцинга, Франца-Йозефа Боде, в отставку — из-за покрывательства сексуальных скандалов в епархии в Оснабрюке. К слову, прошение об уходе на покой тот подал еще в конце 2022-го. Но удовлетворить его Франциск решил только теперь.Кроме того, понтифик обновил свой совет кардиналов — небольшой совещательный орган — и вывел из его состава Рейнхарда Маркса. А вместо него назначил люксембургского архиепископа, иезуита Жан-Клода Холлериха, придерживающегося более консервативных взглядов."Ощущение второй Реформации все же отчасти присутствует. В стране по-прежнему силен дух обновления. И идеи Лютера не потеряли актуальности", — отмечает ватиканист Алексей Юдин.Так или иначе, по его словам, сейчас во многих странах пытаются сделать вероучение более либеральным. Хотя фундаментальные положения стараются не трогать."Одним из таких является папа римский. Для верующих он — вне всяких сомнений — преемник апостола Петра", — говорит ученый.Но в Германии "либерализм вышел за свои рамки". И стремление к обновлению, по мнению специалиста, может пагубно сказаться на будущем немецкой церкви. Ситуацию обостряют и противоречия внутри общины: "Наряду со сторонниками реформ там есть и консерваторы".Поэтому пока непонятно, как Ватикан решит проблему. Если это не удастся, то крупнейшую в мире деноминацию ждут огромные перемены.

https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html

германия

ватикан

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

германия, ватикан, рим, франциск (хорхе марио бергольо), мартин лютер, иоанн павел ii (кароль войтыла), аналитика - религия и мировоззрение