Die Welt: ЕС придется вернуть замороженные российские активы
Die Welt: ЕК придется вернуть России замороженные активы ЦБ после окончания конфликта
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине, пишет газета Die Welt со ссылкой на конфиденциальный документ.
"Может ли ЕС использовать эти деньги для восстановления Украины? Политическая воля присутствует. Но юридические преграды высоки, и комиссия приходит к отрезвляющему выводу: замороженные активы нельзя трогать, поскольку однажды, когда конфликт закончится, их придется вернуть России", — говорится в публикации.
По данным издания, европейские чиновники предложили вложить под проценты уже найденные российские средства, чтобы предоставить вырученные деньги Украине для восстановления ее инфраструктуры.
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
"Комиссия предлагает инвестировать замороженные резервы российского ЦБ в европейские государственные облигации и ожидает годовой доход в размере 2,6 процента. По мнению властей, эта чрезвычайная мера, вероятно, юридически возможна", — сообщается в материале.
Как уточнили несколько неназванных собеседников газеты, сейчас Еврокомиссия сталкивается с трудностями в обнаружении российских активов за рубежом, поскольку многие европейские страны отказались предоставить данные об их точном нахождении.
В понедельник Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что ЕК до сих пор не знает точного местоположения замороженных российских резервов на сумму 300 миллиардов евро.
"Охота за сокровищами Набиуллиной оказалась сложнее, чем предполагалось", — констатировала Die Welt.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в частности, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".