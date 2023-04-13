https://ria.ru/20230413/ekvador-1864941663.html
Россия и Эквадор открыли музей космонавтики
Россия и Эквадор открыли музей космонавтики - РИА Новости, 13.04.2023
Россия и Эквадор открыли музей космонавтики
Россия и Эквадор открыли музей космонавтики в одном из крупнейших университетов латиноамериканской страны, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T02:42
2023-04-13T02:42
2023-04-13T02:43
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эквадор
кито
юрий гагарин (космонавт)
космос - риа наука
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апр – РИА Новости. Россия и Эквадор открыли музей космонавтики в одном из крупнейших университетов латиноамериканской страны, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. "Мы открыли музей космонавтики. Это помещение, которое было специально построено на территории студенческого кампуса Эквадорского технологического университета в городе Кито. В музее установлен бюст Юрия Гагарина", - сказал дипломат. Эквадорский технологический университет является давним партнером Юго-Западного государственного университета в Курске, их студенты и преподаватели уже создали два наноспутника, которые были запущены с космодромов "Байконур" и "Восточный" и успешно работают на орбите. Курский университет принимал активное участие в создании музея космонавтики. Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос. Теперь 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики.
https://ria.ru/20230413/kuba-1864940159.html
https://ria.ru/20230413/gagarin-1864936343.html
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в мире, россия, эквадор, кито, юрий гагарин (космонавт), космос - риа наука
В мире, Россия, Эквадор, Кито, Юрий Гагарин (космонавт), Космос - РИА Наука
Россия и Эквадор открыли музей космонавтики
Россия и Эквадор открыли музей космонавтики в одном из крупнейших университетов страны