https://ria.ru/20230413/ekonomika-1864980588.html

Экономика в 2023 году вырастет примерно на процент, считают в правительстве

Экономика в 2023 году вырастет примерно на процент, считают в правительстве - РИА Новости, 13.04.2023

Экономика в 2023 году вырастет примерно на процент, считают в правительстве

В правительстве оценивают рост экономики РФ в 2023 году на уровне около 1%, в 2024 году - 2%, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:36

2023-04-13T10:36

2023-04-13T10:36

экономика

россия

цены на нефть

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В правительстве оценивают рост экономики РФ в 2023 году на уровне около 1%, в 2024 году - 2%, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса. "В правительстве есть оценки около 1% в этом году, в следующем - 2%. Это текущие оценки, они пока еще не в официальном прогнозе, но в текущих оценках такие ожидания есть", - сообщил собеседник агентства. Текущий прогноз Минэкономразвития РФ предполагает снижение экономики на 0,8%, но в марте министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году. Позднее он говорил, что рост экономики будет видимым. Министерство планирует уточнить свой прогноз в апреле. Банк России прогнозирует либо спад экономики РФ на уровне 1% либо рост на уровне до 1%. Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что к апрельскому заседанию регулятор уточнит макропрогноз. На минувшей неделе Всемирный банк опубликовал уточненный прогноз о динамике экономики России, оценка была существенно пересмотрена. Если в январе ВБ прогнозировал снижение ВВП России в 2023 году на 3,3%, то теперь ожидает снижение на 0,2%. Международный валютный фонд (МВФ) уже дважды в этом году улучшил оценки по экономике России. Фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,7%.

https://ria.ru/20230406/vvp-1863597759.html

https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864570729.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, цены на нефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)