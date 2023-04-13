https://ria.ru/20230413/ekonomika-1864980588.html
Экономика в 2023 году вырастет примерно на процент, считают в правительстве
Экономика в 2023 году вырастет примерно на процент, считают в правительстве - РИА Новости, 13.04.2023
Экономика в 2023 году вырастет примерно на процент, считают в правительстве
В правительстве оценивают рост экономики РФ в 2023 году на уровне около 1%, в 2024 году - 2%, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:36
2023-04-13T10:36
2023-04-13T10:36
экономика
россия
цены на нефть
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В правительстве оценивают рост экономики РФ в 2023 году на уровне около 1%, в 2024 году - 2%, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса. "В правительстве есть оценки около 1% в этом году, в следующем - 2%. Это текущие оценки, они пока еще не в официальном прогнозе, но в текущих оценках такие ожидания есть", - сообщил собеседник агентства. Текущий прогноз Минэкономразвития РФ предполагает снижение экономики на 0,8%, но в марте министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году. Позднее он говорил, что рост экономики будет видимым. Министерство планирует уточнить свой прогноз в апреле. Банк России прогнозирует либо спад экономики РФ на уровне 1% либо рост на уровне до 1%. Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что к апрельскому заседанию регулятор уточнит макропрогноз. На минувшей неделе Всемирный банк опубликовал уточненный прогноз о динамике экономики России, оценка была существенно пересмотрена. Если в январе ВБ прогнозировал снижение ВВП России в 2023 году на 3,3%, то теперь ожидает снижение на 0,2%. Международный валютный фонд (МВФ) уже дважды в этом году улучшил оценки по экономике России. Фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,7%.
https://ria.ru/20230406/vvp-1863597759.html
https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864570729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, цены на нефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Цены на нефть, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Экономика в 2023 году вырастет примерно на процент, считают в правительстве
В правительстве считают, что экономика в 2023 году вырастет на процент, в 2024 — на два