https://ria.ru/20230413/dtp-1865194629.html
В Ярославской области произошло крупное ДТП
В Ярославской области произошло крупное ДТП - РИА Новости, 13.04.2023
В Ярославской области произошло крупное ДТП
Один человек погиб, один госпитализирован после столкновения шести автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T23:35
2023-04-13T23:35
2023-04-13T23:35
ярославль
происшествия
авто
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Один человек погиб, один госпитализирован после столкновения шести автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону. "Около 18.50 в Переславском районе на 119-м километре ФАД М8 "Холмогоры" произошло ДТП с участием шести транспортных средств: двух легковых автомобилей - Volkswagen Polo и Chevrolet Niva и четырех грузовых автомобилей. По предварительной информации, в результате ДТП водитель Volkswagen скончался на месте, водитель Chevrolet Niva доставлена в медучреждение", - говорится в сообщении. Сообщается, что на месте в настоящее время работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230413/dtp-1865109122.html
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ярославль, происшествия, авто, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область, переславский район, россия
Ярославль, Происшествия, Авто, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ярославская область, Переславский район, Россия
В Ярославской области произошло крупное ДТП
В Ярославской области столкнулись шесть автомобилей, один человек погиб