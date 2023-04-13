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Задержанные члены украинской ДРГ начали давать показания - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:38 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/drg-1865190999.html
Задержанные члены украинской ДРГ начали давать показания
Задержанные члены украинской ДРГ начали давать показания - РИА Новости, 13.04.2023
Задержанные члены украинской ДРГ начали давать показания
Трое задержанных членов украинской ДРГ в Мелитополе Запорожской области начали давать показания, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T22:38
2023-04-13T22:38
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
служба безопасности украины
мелитополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Трое задержанных членов украинской ДРГ в Мелитополе Запорожской области начали давать показания, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, координацией украинской ДРГ занималась СБУ. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230413/spetsoperatsiya-1865187977.html
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запорожская область, владимир рогов, служба безопасности украины, мелитополь, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Служба безопасности Украины, Мелитополь, Россия
Задержанные члены украинской ДРГ начали давать показания

Рогов: члены украинской ДРГ, задержанные в Мелитополе, начали давать показания

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР демонстрирует форму украинских военных
Боец МВД ЛНР демонстрирует форму украинских военных - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец МВД ЛНР демонстрирует форму украинских военных. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Трое задержанных членов украинской ДРГ в Мелитополе Запорожской области начали давать показания, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Они начали давать показание и активно сотрудничать со следствием, рассказывая в том числе, где находятся схроны с оружием и самодельными взрывными устройствами", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, координацией украинской ДРГ занималась СБУ.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговСлужба безопасности УкраиныМелитопольРоссия
 
 
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