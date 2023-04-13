https://ria.ru/20230413/drg-1865190999.html

Задержанные члены украинской ДРГ начали давать показания

Задержанные члены украинской ДРГ начали давать показания - РИА Новости, 13.04.2023

Задержанные члены украинской ДРГ начали давать показания

Трое задержанных членов украинской ДРГ в Мелитополе Запорожской области начали давать показания, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T22:38

2023-04-13T22:38

2023-04-13T22:38

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

служба безопасности украины

мелитополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Трое задержанных членов украинской ДРГ в Мелитополе Запорожской области начали давать показания, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, координацией украинской ДРГ занималась СБУ. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230413/spetsoperatsiya-1865187977.html

запорожская область

мелитополь

россия

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запорожская область, владимир рогов, служба безопасности украины, мелитополь, россия