https://ria.ru/20230413/dragon-1864938438.html
Космический грузовик Dragon вернется на Землю 15 апреля, заявило НАСА
Космический грузовик Dragon вернется на Землю 15 апреля, заявило НАСА - РИА Новости, 13.04.2023
Космический грузовик Dragon вернется на Землю 15 апреля, заявило НАСА
Космический грузовой корабль Dragon покинет Международную космическую станцию 15 апреля, сообщило НАСА. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T01:32
2023-04-13T01:32
2023-04-13T01:32
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Космический грузовой корабль Dragon покинет Международную космическую станцию 15 апреля, сообщило НАСА. Отстыковка грузового корабля, прибывшего на МКС в середине марта, запланирована на 18.05 мск, НАСА будет вести прямую трансляцию. Планируется, что вскоре после этого капсула корабля приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды. На борту корабля, единственного на сегодня грузового аппарата, способного доставлять грузы с орбиты на Землю, с МКС прибудут более 1950 килограммов оборудования и результатов научных экспериментов. В их числе - выращенные в условиях невесомости томаты, которые предварительно заморозили члены экипажа МКС. Специалисты на Земле поверят овощи на вкус, питательность и возможность использования в ходе продолжительных миссий в далекий космос. Технология выращивания овощей, испытываемая в космосе, отмечают в НАСА, также может найти применение на Земле и быть полезна людям, не имеющим возможности выращивать свежие овощи в своей среде обитания. На Землю также вернутся выращенные в космосе в рамках японского эксперимента кристаллы из высокотехнологичных материалов. В будущем, рассчитывают создатели, они могут быть применимы для производства полупроводников.
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864919581.html
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космос - риа наука, земля, атлантический океан, флорида, наса, в мире
Космос - РИА Наука, Земля, Атлантический океан, Флорида, НАСА, В мире
Космический грузовик Dragon вернется на Землю 15 апреля, заявило НАСА
НАСА: космический грузовик Dragon покинет Международную космическую станцию 15 апреля
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Космический грузовой корабль Dragon покинет Международную космическую станцию 15 апреля, сообщило НАСА.
Отстыковка грузового корабля, прибывшего на МКС в середине марта, запланирована на 18.05 мск, НАСА будет вести прямую трансляцию. Планируется, что вскоре после этого капсула корабля приводнится в Атлантическом океане
у побережья Флориды
.
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На борту корабля, единственного на сегодня грузового аппарата, способного доставлять грузы с орбиты на Землю, с МКС прибудут более 1950 килограммов оборудования и результатов научных экспериментов.
В их числе - выращенные в условиях невесомости томаты, которые предварительно заморозили члены экипажа МКС. Специалисты на Земле поверят овощи на вкус, питательность и возможность использования в ходе продолжительных миссий в далекий космос. Технология выращивания овощей, испытываемая в космосе, отмечают в НАСА, также может найти применение на Земле и быть полезна людям, не имеющим возможности выращивать свежие овощи в своей среде обитания. На Землю также вернутся выращенные в космосе в рамках японского эксперимента кристаллы из высокотехнологичных материалов. В будущем, рассчитывают создатели, они могут быть применимы для производства полупроводников.
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