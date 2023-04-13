https://ria.ru/20230413/dragon-1864938438.html

Космический грузовик Dragon вернется на Землю 15 апреля, заявило НАСА

Космический грузовик Dragon вернется на Землю 15 апреля, заявило НАСА - РИА Новости, 13.04.2023

Космический грузовик Dragon вернется на Землю 15 апреля, заявило НАСА

Космический грузовой корабль Dragon покинет Международную космическую станцию 15 апреля, сообщило НАСА. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T01:32

2023-04-13T01:32

2023-04-13T01:32

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земля

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Космический грузовой корабль Dragon покинет Международную космическую станцию 15 апреля, сообщило НАСА. Отстыковка грузового корабля, прибывшего на МКС в середине марта, запланирована на 18.05 мск, НАСА будет вести прямую трансляцию. Планируется, что вскоре после этого капсула корабля приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды. На борту корабля, единственного на сегодня грузового аппарата, способного доставлять грузы с орбиты на Землю, с МКС прибудут более 1950 килограммов оборудования и результатов научных экспериментов. В их числе - выращенные в условиях невесомости томаты, которые предварительно заморозили члены экипажа МКС. Специалисты на Земле поверят овощи на вкус, питательность и возможность использования в ходе продолжительных миссий в далекий космос. Технология выращивания овощей, испытываемая в космосе, отмечают в НАСА, также может найти применение на Земле и быть полезна людям, не имеющим возможности выращивать свежие овощи в своей среде обитания. На Землю также вернутся выращенные в космосе в рамках японского эксперимента кристаллы из высокотехнологичных материалов. В будущем, рассчитывают создатели, они могут быть применимы для производства полупроводников.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864919581.html

https://ria.ru/20230412/sistemy-1864862233.html

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атлантический океан

флорида

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космос - риа наука, земля, атлантический океан, флорида, наса, в мире