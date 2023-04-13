https://ria.ru/20230413/donetsk-1865120403.html

В Донецке 5700 жителей остались без света из-за обстрелов ВСУ

В Донецке 5700 жителей остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 13.04.2023

В Донецке 5700 жителей остались без света из-за обстрелов ВСУ

Не менее 5,7 тысячи абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:25

2023-04-13T17:25

2023-04-13T17:25

специальная военная операция на украине

жкх

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Не менее 5,7 тысячи абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230412/dengi-1864865463.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

украина

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