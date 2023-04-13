Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, менее чем через час выпустив еще десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 (совпадает) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Ранее в 10.50 было выпущено 10 снарядов такого же калибра по указанному району города. О последствиях в обоих случаях пока не сообщалось.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.