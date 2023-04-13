https://ria.ru/20230413/donetsk-1864998978.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 13.04.2023
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:29
2023-04-13T11:29
2023-04-13T11:48
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.О последствиях пока не сообщается.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка