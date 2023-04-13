https://ria.ru/20230413/donetsk-1864998978.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 13.04.2023

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:29

2023-04-13T11:29

2023-04-13T11:48

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.О последствиях пока не сообщается.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика