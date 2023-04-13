Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку 11 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ за 20 минут выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство.
Кроме того, в 10.00 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.