https://ria.ru/20230413/donetsk-1864966046.html

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 13.04.2023

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских войск

Мужчина пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T09:41

2023-04-13T09:41

2023-04-13T09:41

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины