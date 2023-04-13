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В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 13.04.2023
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских войск
Мужчина пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T09:41
2023-04-13T09:41
2023-04-13T09:41
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских войск
Представительство ДНР: мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками