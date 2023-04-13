https://ria.ru/20230413/donbass-1865194848.html

В ЛНР рассказали, как 13 апреля 2014 года изменило жизнь на Донбасе

В ЛНР рассказали, как 13 апреля 2014 года изменило жизнь на Донбасе - РИА Новости, 13.04.2023

В ЛНР рассказали, как 13 апреля 2014 года изменило жизнь на Донбасе

Киев девять лет проводит политику геноцида жителей Донбасса, заявила РИА Новости советник врио главы региона, руководитель межведомственной рабочей группы по... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T23:42

2023-04-13T23:42

2023-04-13T23:42

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

украина

киев

анна сорока

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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Киев девять лет проводит политику геноцида жителей Донбасса, заявила РИА Новости советник врио главы региона, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока. Она уточнила, что с этого момента Украина "стала по сути государством-террористом" и все действия властей Киева были направленны только на то, чтобы узаконить свои преступления. По ее мнению, все 9 лет власти Украины делали все возможное для создания невыносимых условий жизни в Донбассе.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

донбасс

украина

киев

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в мире, донбасс, украина, киев, анна сорока