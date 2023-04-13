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В ЛНР рассказали, как 13 апреля 2014 года изменило жизнь на Донбасе - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:42 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/donbass-1865194848.html
В ЛНР рассказали, как 13 апреля 2014 года изменило жизнь на Донбасе
В ЛНР рассказали, как 13 апреля 2014 года изменило жизнь на Донбасе - РИА Новости, 13.04.2023
В ЛНР рассказали, как 13 апреля 2014 года изменило жизнь на Донбасе
Киев девять лет проводит политику геноцида жителей Донбасса, заявила РИА Новости советник врио главы региона, руководитель межведомственной рабочей группы по... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T23:42
2023-04-13T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
киев
анна сорока
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Киев девять лет проводит политику геноцида жителей Донбасса, заявила РИА Новости советник врио главы региона, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока. Она уточнила, что с этого момента Украина "стала по сути государством-террористом" и все действия властей Киева были направленны только на то, чтобы узаконить свои преступления. По ее мнению, все 9 лет власти Украины делали все возможное для создания невыносимых условий жизни в Донбассе.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
донбасс
украина
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в мире, донбасс, украина, киев, анна сорока
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Киев, Анна Сорока
В ЛНР рассказали, как 13 апреля 2014 года изменило жизнь на Донбасе

Советник Пасечника Сорока: Киев девять лет проводит политику геноцида

© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди идут с детьми по улице в Левобережном районе Мариуполя
Люди идут с детьми по улице в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди идут с детьми по улице в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Киев девять лет проводит политику геноцида жителей Донбасса, заявила РИА Новости советник врио главы региона, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока.
«
"Для нас, для жителей Донбасса, 13 апреля 2014 года стало датой, которая действительно изменила нашу жизнь и расставила акценты, после которых мы поняли, что никакими мирными переговорами политический вопрос, который возник на Майдане в феврале 2014 года, которым было свергнуто законное правительство Украины и пришел к власти неонацистский политический режим, ничего уже обратно не вернется. В отношении жителей Донбасса была четко отдана команда проводить политику геноцида, идеологии русофобии", - заявила Сорока.
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Она уточнила, что с этого момента Украина "стала по сути государством-террористом" и все действия властей Киева были направленны только на то, чтобы узаконить свои преступления.
«
"По сути, в Донбассе в данный момент идет агломерация преступлений против личности, которые выражались в пытках, истязаниях, незаконных задержаниях, убийствах, военных преступлениях - применение запрещенных средств и методов ведения войны, неизбирательные минирования, уничтожения гражданских объектов, убийство гражданского населения. И в целом говорим, конечно же, о самом страшном преступлении – преступлении геноцида", - отметила собеседница агентства.
По ее мнению, все 9 лет власти Украины делали все возможное для создания невыносимых условий жизни в Донбассе.
«
"Все 9 лет Украина делала все возможное, чтобы здесь мирным жителям Донбасса не было сил просто-напросто жить и даже выживать, это и экономические блокады, и социальная блокада, гуманитарная блокада, энергетическая блокада. Все, что мы видим сейчас – это последствия всего этого", - подчеркнула Сорока.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаКиевАнна Сорока
 
 
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