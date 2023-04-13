В ЛНР рассказали, как 13 апреля 2014 года изменило жизнь на Донбасе
Советник Пасечника Сорока: Киев девять лет проводит политику геноцида
Люди идут с детьми по улице в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Киев девять лет проводит политику геноцида жителей Донбасса, заявила РИА Новости советник врио главы региона, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока.
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"Для нас, для жителей Донбасса, 13 апреля 2014 года стало датой, которая действительно изменила нашу жизнь и расставила акценты, после которых мы поняли, что никакими мирными переговорами политический вопрос, который возник на Майдане в феврале 2014 года, которым было свергнуто законное правительство Украины и пришел к власти неонацистский политический режим, ничего уже обратно не вернется. В отношении жителей Донбасса была четко отдана команда проводить политику геноцида, идеологии русофобии", - заявила Сорока.
Она уточнила, что с этого момента Украина "стала по сути государством-террористом" и все действия властей Киева были направленны только на то, чтобы узаконить свои преступления.
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"По сути, в Донбассе в данный момент идет агломерация преступлений против личности, которые выражались в пытках, истязаниях, незаконных задержаниях, убийствах, военных преступлениях - применение запрещенных средств и методов ведения войны, неизбирательные минирования, уничтожения гражданских объектов, убийство гражданского населения. И в целом говорим, конечно же, о самом страшном преступлении – преступлении геноцида", - отметила собеседница агентства.
По ее мнению, все 9 лет власти Украины делали все возможное для создания невыносимых условий жизни в Донбассе.
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"Все 9 лет Украина делала все возможное, чтобы здесь мирным жителям Донбасса не было сил просто-напросто жить и даже выживать, это и экономические блокады, и социальная блокада, гуманитарная блокада, энергетическая блокада. Все, что мы видим сейчас – это последствия всего этого", - подчеркнула Сорока.