https://ria.ru/20230413/dollar-1865162389.html

Президент Бразилии предложил отказаться от доллара в мировой торговле

Президент Бразилии предложил отказаться от доллара в мировой торговле - РИА Новости, 13.04.2023

Президент Бразилии предложил отказаться от доллара в мировой торговле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь призвал создать альтернативную доллару валюту для расчетов, следует из заявления на сайте главы государства. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:07

2023-04-13T19:07

2023-04-13T20:52

экономика

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китай

дилма руссефф

брикс

луис инасиу лула да силва

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 апр — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь призвал создать альтернативную доллару валюту для расчетов, следует из заявления на сайте главы государства."Почему такой банк, как БРИКС, не может иметь валюту, которой можно финансировать торговые отношения между Бразилией и Китаем, между Бразилией и другими странами БРИКС? Это непросто, потому что <...> весь мир зависит от одной валюты", — сказал он на церемонии вступления в должность нового главы банка развития БРИКС Дилмы Руссефф.По мнению бразильского лидера, государства могут использовать для расчетов собственные валюты. В январе после вступления в должность президента Лула да Силва предложил рассмотреть введение единой валюты МЕРКОСУР для использования при расчетах внутри объединения. Он напомнил, что такие обсуждения ведутся и в БРИКС.Кроме того, в марте Бразилия и Китай объявили о создании клиринговой палаты. Она призвана обеспечить расчеты без использования доллара, а также кредитование в нацвалютах. Отмечается, что это облегчит и удешевит транзакции, а также позволит избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях.Владимир Путин во время переговоров с китайским руководством в расширенном составе в столице заявил, что Москва выступает за использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.

https://ria.ru/20230328/ssha-1861356163.html

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экономика, бразилия, китай, дилма руссефф, брикс, луис инасиу лула да силва