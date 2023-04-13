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В Липецке планируют сформировать реактивный артиллерийский дивизион - РИА Новости, 13.04.2023
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20:02 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/divizion-1865173306.html
В Липецке планируют сформировать реактивный артиллерийский дивизион
В Липецке планируют сформировать реактивный артиллерийский дивизион - РИА Новости, 13.04.2023
В Липецке планируют сформировать реактивный артиллерийский дивизион
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что руководство региона планирует сформировать реактивный артиллерийский дивизион имени Героя России Олега... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T20:02
2023-04-13T20:02
липецкая область
олег пешков
россия
липецк
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что руководство региона планирует сформировать реактивный артиллерийский дивизион имени Героя России Олега Пешкова из жителей региона, которые решили служить по контракту. "Считаю, что подразделения, сформированные из жителей одного региона, вызывают максимальное доверие у тех, кто решил служить по контракту. Так что будем формировать еще один липецкий дивизион. Реактивный артиллерийский дивизион имени Героя России Олега Пешкова. Предложение о наименовании подразделения направим в Минобороны", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Глава региона рассказал, что вопрос формирования нового дивизиона обсудил с добровольцами, у которых уже есть боевой опыт. Он отметил, что парни хотят поддержать участников спецоперации и уже делали это — возили в зону СВО гуманитарную помощь. В Липецкой области был сформирован гаубичный дивизион имени Ивана Флёрова, который полностью укомплектован из липецких мужчин.
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липецкая область, олег пешков, россия, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Олег Пешков, Россия, Липецк, Игорь Артамонов
В Липецке планируют сформировать реактивный артиллерийский дивизион

Губернатор Артамонов: в Липецке планируют сформировать реактивный артиллерийский дивизион

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что руководство региона планирует сформировать реактивный артиллерийский дивизион имени Героя России Олега Пешкова из жителей региона, которые решили служить по контракту.
"Считаю, что подразделения, сформированные из жителей одного региона, вызывают максимальное доверие у тех, кто решил служить по контракту. Так что будем формировать еще один липецкий дивизион. Реактивный артиллерийский дивизион имени Героя России Олега Пешкова. Предложение о наименовании подразделения направим в Минобороны", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что вопрос формирования нового дивизиона обсудил с добровольцами, у которых уже есть боевой опыт. Он отметил, что парни хотят поддержать участников спецоперации и уже делали это — возили в зону СВО гуманитарную помощь.
В Липецкой области был сформирован гаубичный дивизион имени Ивана Флёрова, который полностью укомплектован из липецких мужчин.
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Липецкая областьОлег ПешковРоссияЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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