https://ria.ru/20230413/divizion-1865173306.html
В Липецке планируют сформировать реактивный артиллерийский дивизион
В Липецке планируют сформировать реактивный артиллерийский дивизион - РИА Новости, 13.04.2023
В Липецке планируют сформировать реактивный артиллерийский дивизион
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что руководство региона планирует сформировать реактивный артиллерийский дивизион имени Героя России Олега... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T20:02
2023-04-13T20:02
2023-04-13T20:02
липецкая область
олег пешков
россия
липецк
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808829780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68764e80d32e0a4a768ffdb32b989a4b.jpg
ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что руководство региона планирует сформировать реактивный артиллерийский дивизион имени Героя России Олега Пешкова из жителей региона, которые решили служить по контракту. "Считаю, что подразделения, сформированные из жителей одного региона, вызывают максимальное доверие у тех, кто решил служить по контракту. Так что будем формировать еще один липецкий дивизион. Реактивный артиллерийский дивизион имени Героя России Олега Пешкова. Предложение о наименовании подразделения направим в Минобороны", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Глава региона рассказал, что вопрос формирования нового дивизиона обсудил с добровольцами, у которых уже есть боевой опыт. Он отметил, что парни хотят поддержать участников спецоперации и уже делали это — возили в зону СВО гуманитарную помощь. В Липецкой области был сформирован гаубичный дивизион имени Ивана Флёрова, который полностью укомплектован из липецких мужчин.
https://ria.ru/20230323/krasnoyarsk-1859933705.html
липецкая область
россия
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808829780_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_f672eb32c9985a53c5e31db8e7ea1774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, олег пешков, россия, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Олег Пешков, Россия, Липецк, Игорь Артамонов
В Липецке планируют сформировать реактивный артиллерийский дивизион
Губернатор Артамонов: в Липецке планируют сформировать реактивный артиллерийский дивизион
ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что руководство региона планирует сформировать
реактивный артиллерийский дивизион имени Героя России Олега Пешкова из жителей региона, которые решили служить по контракту.
"Считаю, что подразделения, сформированные из жителей одного региона, вызывают максимальное доверие у тех, кто решил служить по контракту. Так что будем формировать еще один липецкий дивизион. Реактивный артиллерийский дивизион имени Героя России Олега Пешкова. Предложение о наименовании подразделения направим в Минобороны", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что вопрос формирования нового дивизиона обсудил с добровольцами, у которых уже есть боевой опыт. Он отметил, что парни хотят поддержать участников спецоперации и уже делали это — возили в зону СВО гуманитарную помощь.
В Липецкой области был сформирован гаубичный дивизион имени Ивана Флёрова, который полностью укомплектован из липецких мужчин.
Красноярские добровольцы получат разовую выплату при отправке в зону СВО