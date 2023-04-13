https://ria.ru/20230413/diversanty-1865124371.html

В Мелитополе задержали троих причастных к терактам в Запорожской области

В Мелитополе задержали троих причастных к терактам в Запорожской области - РИА Новости, 13.04.2023

В Мелитополе задержали троих причастных к терактам в Запорожской области

В Мелитополе задержали украинских диверсантов, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:38

2023-04-13T17:38

2023-04-13T18:43

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

евгений балицкий

россия

украина

служба безопасности украины

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Мелитополе задержали украинских диверсантов, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.Задержанные подорвали железнодорожное полотно, а также готовили покушения на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации. У злоумышленников изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые они находили в схронах, подготовленных СБУ.Диверсантам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. В минувшую субботу под автомобилем сотрудника полиции в Мелитополе обнаружили подозрительный предмет, пострадавших нет. Источник рассказал РИА Новости, что это было взрывное устройство.В конце марта при взрыве пострадал замначальника отдела участковых УВД Мелитополя. В начале прошлой недели подорвали авто бывшего мэра Акимовки Максима Зубарева, он получил тяжелые ранения.

https://ria.ru/20230413/shpionazh-1865011584.html

https://ria.ru/20230405/navodchik-1863342114.html

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запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мелитополь, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, служба безопасности украины