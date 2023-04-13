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В Мелитополе задержали троих причастных к терактам в Запорожской области - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 13.04.2023 (обновлено: 18:43 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/diversanty-1865124371.html
В Мелитополе задержали троих причастных к терактам в Запорожской области
В Мелитополе задержали троих причастных к терактам в Запорожской области - РИА Новости, 13.04.2023
В Мелитополе задержали троих причастных к терактам в Запорожской области
В Мелитополе задержали украинских диверсантов, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:38
2023-04-13T18:43
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Мелитополе задержали украинских диверсантов, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.Задержанные подорвали железнодорожное полотно, а также готовили покушения на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации. У злоумышленников изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые они находили в схронах, подготовленных СБУ.Диверсантам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. В минувшую субботу под автомобилем сотрудника полиции в Мелитополе обнаружили подозрительный предмет, пострадавших нет. Источник рассказал РИА Новости, что это было взрывное устройство.В конце марта при взрыве пострадал замначальника отдела участковых УВД Мелитополя. В начале прошлой недели подорвали авто бывшего мэра Акимовки Максима Зубарева, он получил тяжелые ранения.
https://ria.ru/20230413/shpionazh-1865011584.html
https://ria.ru/20230405/navodchik-1863342114.html
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мелитополь, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Служба безопасности Украины
В Мелитополе задержали троих причастных к терактам в Запорожской области

В Мелитополе задержали троих украинских диверсантов, причастных к терактам в регионе

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramВ Мелитополе задержали троих мужчин, причастных к совершению терактов
В Мелитополе задержали троих мужчин, причастных к совершению терактов - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
В Мелитополе задержали троих мужчин, причастных к совершению терактов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Мелитополе задержали украинских диверсантов, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«
"Правоохранительные органы задержали троих мужчин в возрасте 49, 30 и 26 лет. Все они причастны к совершению терактов на территории региона и являются членами диверсионно-разведывательной группы Украины", — пояснил он.
Задержанные подорвали железнодорожное полотно, а также готовили покушения на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации. У злоумышленников изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые они находили в схронах, подготовленных СБУ.
Диверсантам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
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Вчера, 12:05
Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. В минувшую субботу под автомобилем сотрудника полиции в Мелитополе обнаружили подозрительный предмет, пострадавших нет. Источник рассказал РИА Новости, что это было взрывное устройство.
В конце марта при взрыве пострадал замначальника отдела участковых УВД Мелитополя. В начале прошлой недели подорвали авто бывшего мэра Акимовки Максима Зубарева, он получил тяжелые ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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