В Мелитополе задержали троих причастных к терактам в Запорожской области
В Мелитополе задержали троих украинских диверсантов, причастных к терактам в регионе
© Фото : Балицкий Евгений/TelegramВ Мелитополе задержали троих мужчин, причастных к совершению терактов
В Мелитополе задержали троих мужчин, причастных к совершению терактов
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Мелитополе задержали украинских диверсантов, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
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"Правоохранительные органы задержали троих мужчин в возрасте 49, 30 и 26 лет. Все они причастны к совершению терактов на территории региона и являются членами диверсионно-разведывательной группы Украины", — пояснил он.
Задержанные подорвали железнодорожное полотно, а также готовили покушения на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации. У злоумышленников изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые они находили в схронах, подготовленных СБУ.
Диверсантам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. В минувшую субботу под автомобилем сотрудника полиции в Мелитополе обнаружили подозрительный предмет, пострадавших нет. Источник рассказал РИА Новости, что это было взрывное устройство.
В конце марта при взрыве пострадал замначальника отдела участковых УВД Мелитополя. В начале прошлой недели подорвали авто бывшего мэра Акимовки Максима Зубарева, он получил тяжелые ранения.