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Российские войска сорвали три ротации ВСУ на Купянском направлении
Российские войска сорвали три ротации ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.04.2023
Российские войска сорвали три ротации ВСУ на Купянском направлении
Российские подразделения сорвали три ротации украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Вооруженных сил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:13
2023-04-13T08:13
2023-04-13T08:52
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские подразделения сорвали три ротации украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Вооруженных сил России полковник Сергей Зыбинский. "На Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также артиллерией группировки сорвали три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Ивановка, Стельмаховка и Артемовка", — сказал он.Как сообщило накануне Минобороны в ежедневной сводке о ходе спецоперации, за предыдущие сутки российская армия на Купянском направлении уничтожила более 30 украинских военнослужащих, а также самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские войска сорвали три ротации ВСУ на Купянском направлении
Группировка "Запад" на Купянском направлении уничтожила две диверсионные группы противника