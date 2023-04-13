https://ria.ru/20230413/diversanty-1864955794.html

Российские войска сорвали три ротации ВСУ на Купянском направлении

Российские войска сорвали три ротации ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.04.2023

Российские войска сорвали три ротации ВСУ на Купянском направлении

Российские подразделения сорвали три ротации украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Вооруженных сил... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:13

2023-04-13T08:13

2023-04-13T08:52

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские подразделения сорвали три ротации украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Вооруженных сил России полковник Сергей Зыбинский. "На Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также артиллерией группировки сорвали три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Ивановка, Стельмаховка и Артемовка", — сказал он.Как сообщило накануне Минобороны в ежедневной сводке о ходе спецоперации, за предыдущие сутки российская армия на Купянском направлении уничтожила более 30 украинских военнослужащих, а также самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины