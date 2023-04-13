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На Украине уволили дирижера за выступление в театре мужа Анны Нетребко - РИА Новости, 13.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:45 13.04.2023 (обновлено: 09:46 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/dirizher-1864967006.html
На Украине уволили дирижера за выступление в театре мужа Анны Нетребко
На Украине уволили дирижера за выступление в театре мужа Анны Нетребко - РИА Новости, 13.04.2023
На Украине уволили дирижера за выступление в театре мужа Анны Нетребко
Главный дирижер Одесского национального академического театра оперы и балета Вячеслав Чернухо-Волич досрочно уволен за выступление в азербайджанском театре,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T09:45
2023-04-13T09:46
культура
анна нетребко
юсиф эйвазов
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Главный дирижер Одесского национального академического театра оперы и балета Вячеслав Чернухо-Волич досрочно уволен за выступление в азербайджанском театре, который возглавляет супруг российской оперной певицы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов, сообщили в украинском театре. Там добавили, что администрация театра считает недопустимыми такие действия главного дирижера национальной оперы. Отмечается, что Чернухо-Волич выступал в качестве приглашенного дирижера в спектакле "Богема" в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 8 апреля.
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анна нетребко, юсиф эйвазов, одесса
Культура, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Одесса
На Украине уволили дирижера за выступление в театре мужа Анны Нетребко

Главного дирижера Одесской оперы уволили за выступление в театре мужа Анны Нетребко

© Fotolia / Anatoly TiplyashinОдесский Национальный Академический театр Оперы и Балета
Одесский Национальный Академический театр Оперы и Балета - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Fotolia / Anatoly Tiplyashin
Одесский Национальный Академический театр Оперы и Балета. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Главный дирижер Одесского национального академического театра оперы и балета Вячеслав Чернухо-Волич досрочно уволен за выступление в азербайджанском театре, который возглавляет супруг российской оперной певицы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов, сообщили в украинском театре.
«

"Администрация Одесской национальной оперы сообщает о досрочном прерывании контракта и увольнении с должности главного дирижера театра Вячеслава Чернухо-Волича. Причиной прерывания контракта стало принятие господином Воличем личного, несогласованного с дирекцией театра решения о дирижировании спектаклем в Бакинской опере, где накануне произошли кадровые изменения и на должность директора был назначен Юзиф Эйвазов", - говорится в сообщении на сайте театра.

Там добавили, что администрация театра считает недопустимыми такие действия главного дирижера национальной оперы.
Отмечается, что Чернухо-Волич выступал в качестве приглашенного дирижера в спектакле "Богема" в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 8 апреля.
Оперные певцы Юсиф Эйвазов (тенор) и Анна Нетребко (сопрано) после выступления на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Нетребко сообщила, что ее муж возглавил театр оперы и балета в Азербайджане
8 апреля, 12:11
 
КультураАнна НетребкоЮсиф ЭйвазовОдесса
 
 
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