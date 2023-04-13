https://ria.ru/20230413/dirizher-1864967006.html

На Украине уволили дирижера за выступление в театре мужа Анны Нетребко

На Украине уволили дирижера за выступление в театре мужа Анны Нетребко - РИА Новости, 13.04.2023

На Украине уволили дирижера за выступление в театре мужа Анны Нетребко

Главный дирижер Одесского национального академического театра оперы и балета Вячеслав Чернухо-Волич досрочно уволен за выступление в азербайджанском театре,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T09:45

2023-04-13T09:45

2023-04-13T09:46

культура

анна нетребко

юсиф эйвазов

одесса

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Главный дирижер Одесского национального академического театра оперы и балета Вячеслав Чернухо-Волич досрочно уволен за выступление в азербайджанском театре, который возглавляет супруг российской оперной певицы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов, сообщили в украинском театре. Там добавили, что администрация театра считает недопустимыми такие действия главного дирижера национальной оперы. Отмечается, что Чернухо-Волич выступал в качестве приглашенного дирижера в спектакле "Богема" в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 8 апреля.

https://ria.ru/20230408/eyvazov-1863947581.html

одесса

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анна нетребко, юсиф эйвазов, одесса