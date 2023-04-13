https://ria.ru/20230413/diplomatiya-1865193050.html

Антонов рассказал об обещании Госдепа устроить Лаврову холодный прием

Антонов рассказал об обещании Госдепа устроить Лаврову холодный прием - РИА Новости, 13.04.2023

Антонов рассказал об обещании Госдепа устроить Лаврову холодный прием

США пообещали оказать холодный прием министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН, заявил посол... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T23:15

2023-04-13T23:15

2023-04-13T23:42

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США пообещали оказать холодный прием министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале."На протяжении многих лет мы не видим никакого дружелюбия с американской стороны. Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться в ходе непосредственных мероприятий, в чем это будет выражаться", — сказал дипломат.Что касается ситуации с визами для участия главы МИД России и сопровождающих его лиц в Совете Безопасности, то их до сих пор не предоставили, уточнил Антонов."Ответ только один: все находится в стадии согласования. Нас очень волнует ситуация, поскольку весь опыт работы здесь показывает, что американцы тянут до последнего момента и потом выдают визы, к сожалению, далеко не всем членам команды министра", — пояснил посол.В заключение он отметил, что Белый дом сделал все возможное для разрушения отношений между двумя странами."То обвиняли нас во вмешательстве в выборы, то в хакерских атаках, то в завоевании международных рынков, то в использовании энергоресурсов в качестве оружия", — напомнил дипломат.Сейчас все контакты посольства России в Вашингтоне носят эпизодический характер, а многие обращения по актуальным вопросам, например по оружию, "рассматриваются в Госдепартаменте годами", подытожил Антонов.Российские дипломаты уже много лет указывают на сложности с получением виз, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания в отношении не только России, но и других государств вполне достаточен.

https://ria.ru/20230412/oon-1864760616.html

https://ria.ru/20230412/oon-1864916351.html

https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html

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в мире, россия, сша, нью-йорк (город), анатолий антонов, сергей лавров, государственный департамент сша, оон, дмитрий полянский