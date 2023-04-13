https://ria.ru/20230413/dialog-1864966286.html

В МИД Белоруссии призвали Польшу вернуться к диалогу в рамках ДОВСЕ

В МИД Белоруссии призвали Польшу вернуться к диалогу в рамках ДОВСЕ - РИА Новости, 13.04.2023

В МИД Белоруссии призвали Польшу вернуться к диалогу в рамках ДОВСЕ

Официальный Минск обеспокоен решением Варшавы не выполнять в отношении Белоруссии положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), призывает... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T09:42

2023-04-13T09:42

2023-04-13T09:42

в мире

польша

белоруссия

минск

виктор хренин

матеуш моравецкий

камала харрис

нато

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МИНСК, 13 апр – РИА Новости. Официальный Минск обеспокоен решением Варшавы не выполнять в отношении Белоруссии положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), призывает пересмотреть это решение, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. "Недавно Совет министров Польши принял решение о невыполнении в отношении нашей страны положений ДОВСЕ. Очевидно желание еще больше скрыть от своего ближайшего соседа информацию о своих вооруженных силах. Напомню: этот документ оценен Генассамблеей ООН как "краеугольный камень европейской безопасности". Он, хотя и устарел, но все же мало-мальски определял военный баланс", - заявил Глаз. Он подчеркнул, что "польское правительство совершенно осознанно разрушает последние юридические опоры европейской системы безопасности, минирует всю Европу". "Очевидно, что Польше необходимо пересмотреть свое решение и вернуться к полноценному и добросовестному выполнению ДОВСЕ. Мы же всегда готовы к конструктивному и взаимоуважительному диалогу", - сказал пресс-секретарь МИД. По его словам, Белоруссия не заинтересована в эскалации. "Большинство стран Европы не заинтересованы в эскалации и говорят, что пытаются хоть как-то сохранить хрупкий баланс в регионе. Было очень много шума и критики, когда Россия по совершенно логичным причинам приостановила действие ДОВСЕ в своем отношении. Вот сейчас посмотрим, насколько шумно отреагируют европейские столицы на однозначно деструктивный шаг польского правительства. Соответствующую информацию мы до них доведем", - добавил Глаз. Он заметил, что "будет также интересно выслушать точку зрения НАТО о том, как такая позиция соотносится с постоянно декларируемой Альянсом приверженностью контролю над вооружениями и транспарентности в военной сфере". "Мы публично и на всех уровнях говорим о том, что самым серьезным образом опасаемся агрессивных действий польского руководства: (в Польше – ред.) финансируют экстремистов, готовят некие боевые дружины против белорусского населения, проводят активную милитаризацию. Это ведь очевидные и всем известные факты", - сказал Глаз. Он подчеркнул, что "при этом действия текущего правительства (Польши – ред.) порой фанатичны, не отличаются логикой и рациональностью, а поэтому не всегда предсказуемы". "Достаточно взять хотя бы закрытие (большинства – ред.) пунктов пропуска на границе (в Белоруссией - ред.) в ущерб собственному населению и бизнесу", - пояснил пресс-секретарь. Минск неоднократно высказывал обеспокоенность в связи с активизацией и усилением НАТО у своих границ, в том числе обращал внимание на милитаризацию Польши. В феврале министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Польша и страны Балтии стремительно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в апреле заявил, что вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат. Он особо отметил, что в Польше создаются условия для переброски американских солдат из других регионов Европы.

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864789940.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html

https://ria.ru/20230411/ukraina-1864243807.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, белоруссия, минск, виктор хренин, матеуш моравецкий, камала харрис, нато, генеральная ассамблея оон, оон