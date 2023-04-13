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Поставки в Россию еще одного препарата от диабета прекратят с 2024 года - РИА Новости, 13.04.2023
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06:24 13.04.2023 (обновлено: 09:00 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/diabet-1864949084.html
Поставки в Россию еще одного препарата от диабета прекратят с 2024 года
Поставки в Россию еще одного препарата от диабета прекратят с 2024 года - РИА Новости, 13.04.2023
Поставки в Россию еще одного препарата от диабета прекратят с 2024 года
Еще один датский препарат от диабета перестанут поставлять в Россию с 2024 года, но на фармацевтическом рынке есть аналоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:24
2023-04-13T09:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Еще один датский препарат от диабета перестанут поставлять в Россию с 2024 года, но на фармацевтическом рынке есть аналоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. "В ноябре 2022 года ООО "Ново Нордиск" официально оповестил Росздравнадзор о прекращении поставок препарата "Ребелсас" (МНН Семаглутид) с 2024 года", - говорится в сообщении. За три месяца 2023 года в гражданский оборот было выпущено 9240 упаковок лекарства "Ребелсас", поставки будут продолжены до конца года, уточнили в пресс-службе. Препарат "Ребелсас" (действующее вещество семаглутид) был зарегистрирован в России в 2021 году, он показан для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа. На российском фармацевтическом рынке существуют аналоги данного препарата, отметили в ведомстве. При этом препараты для лечения сахарного диабета необходимо принимать только по назначению врача. Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года в Росздравнадзор поступило уведомление от компании-производителя датского препарата "Оземпик" (действующее вещество семаглутид) о планируемом прекращении поставок на территорию России. Однако препарат будет доступен для пациентов по меньшей мере до декабря 2023 года.
https://ria.ru/20230410/lekarstva-1864304816.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
Поставки в Россию еще одного препарата от диабета прекратят с 2024 года

Поставки в Россию еще одного датского препарата от диабета прекратят с 2024 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов"Лекарство" от диабета будет найдено в течение 10 лет, считает ученый
Лекарство от диабета будет найдено в течение 10 лет, считает ученый - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Еще один датский препарат от диабета перестанут поставлять в Россию с 2024 года, но на фармацевтическом рынке есть аналоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
"В ноябре 2022 года ООО "Ново Нордиск" официально оповестил Росздравнадзор о прекращении поставок препарата "Ребелсас" (МНН Семаглутид) с 2024 года", - говорится в сообщении.
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За три месяца 2023 года в гражданский оборот было выпущено 9240 упаковок лекарства "Ребелсас", поставки будут продолжены до конца года, уточнили в пресс-службе.
Препарат "Ребелсас" (действующее вещество семаглутид) был зарегистрирован в России в 2021 году, он показан для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа.
На российском фармацевтическом рынке существуют аналоги данного препарата, отметили в ведомстве. При этом препараты для лечения сахарного диабета необходимо принимать только по назначению врача.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года в Росздравнадзор поступило уведомление от компании-производителя датского препарата "Оземпик" (действующее вещество семаглутид) о планируемом прекращении поставок на территорию России. Однако препарат будет доступен для пациентов по меньшей мере до декабря 2023 года.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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