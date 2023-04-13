https://ria.ru/20230413/diabet-1864949084.html

Поставки в Россию еще одного препарата от диабета прекратят с 2024 года

Поставки в Россию еще одного препарата от диабета прекратят с 2024 года - РИА Новости, 13.04.2023

Поставки в Россию еще одного препарата от диабета прекратят с 2024 года

Еще один датский препарат от диабета перестанут поставлять в Россию с 2024 года, но на фармацевтическом рынке есть аналоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T06:24

2023-04-13T06:24

2023-04-13T09:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Еще один датский препарат от диабета перестанут поставлять в Россию с 2024 года, но на фармацевтическом рынке есть аналоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. "В ноябре 2022 года ООО "Ново Нордиск" официально оповестил Росздравнадзор о прекращении поставок препарата "Ребелсас" (МНН Семаглутид) с 2024 года", - говорится в сообщении. За три месяца 2023 года в гражданский оборот было выпущено 9240 упаковок лекарства "Ребелсас", поставки будут продолжены до конца года, уточнили в пресс-службе. Препарат "Ребелсас" (действующее вещество семаглутид) был зарегистрирован в России в 2021 году, он показан для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа. На российском фармацевтическом рынке существуют аналоги данного препарата, отметили в ведомстве. При этом препараты для лечения сахарного диабета необходимо принимать только по назначению врача. Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года в Росздравнадзор поступило уведомление от компании-производителя датского препарата "Оземпик" (действующее вещество семаглутид) о планируемом прекращении поставок на территорию России. Однако препарат будет доступен для пациентов по меньшей мере до декабря 2023 года.

https://ria.ru/20230410/lekarstva-1864304816.html

https://ria.ru/20230409/medikamenty-1863097589.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество