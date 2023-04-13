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Сын Байдена подставил отца на встрече с ирландскими детьми
Сын Байдена подставил отца на встрече с ирландскими детьми - РИА Новости, 13.04.2023
Сын Байдена подставил отца на встрече с ирландскими детьми
Сын президента США Хантер Байден подставил отца во время визита в Ирландию, попросив его ответить на вопрос ребенка. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T02:41
2023-04-13T02:41
2023-04-13T02:48
в мире
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден подставил отца во время визита в Ирландию, попросив его ответить на вопрос ребенка.В Дублине Джо Байдена встретили родители и их дети, судя по видео, один ребенок захотел задать вопрос американскому лидеру. Хантер Байден сказал об этом своему отцу, после чего президент США обратил внимание на ирландского мальчика."Какие шаги на пути к успеху самые важные?" — спросил ребенок.После этого Байден начал переспрашивать вопрос, пытаясь его понять."Убедиться, что у нас у всех нет коронавируса", — ответил американский президент, вызвав у окружающих недоумение.На помощь пришлось прийти сыну Байдена, из-за которого и начался весь этот диалог. Он попробовал объяснить отцу смысл детского вопроса.Ранее Джо Байден посетил Белфаст в Северной Ирландии, после чего отправился в Дублин.В этом году американскому лидеру исполняется 81 год, он стал самым пожилым президентом США в истории. Байден регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ирландия, джо байден, хантер байден, дублин
В мире, США, Ирландия, Джо Байден, Хантер Байден, Дублин
Сын Байдена подставил отца на встрече с ирландскими детьми
Сын президента США Хантер Байден подставил отца, попросив ответить на вопрос ребенка
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Сын президента США Хантер Байден подставил
отца во время визита в Ирландию, попросив его ответить на вопрос ребенка.
В Дублине
Джо Байдена встретили родители и их дети, судя по видео, один ребенок захотел задать вопрос американскому лидеру. Хантер Байден сказал об этом своему отцу, после чего президент США обратил внимание на ирландского мальчика.
"Какие шаги на пути к успеху самые важные?" — спросил ребенок.
После этого Байден начал переспрашивать вопрос, пытаясь его понять.
"Убедиться, что у нас у всех нет коронавируса", — ответил американский президент, вызвав у окружающих недоумение.
На помощь пришлось прийти сыну Байдена, из-за которого и начался весь этот диалог. Он попробовал объяснить отцу смысл детского вопроса.
«
"А, ключ к успеху. Знаешь, что я уяснил о ключе к успеху. Ключ к успеху: каждый раз, когда ты не согласен с кем-то, нормально сомневаться в правильности их суждений, но не в их мотивах", — заявил президент США.
Ранее Джо Байден посетил Белфаст
в Северной Ирландии
, после чего отправился в Дублин.
В этом году американскому лидеру исполняется 81 год, он стал самым пожилым президентом США в истории. Байден регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.
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