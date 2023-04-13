https://ria.ru/20230413/delegatsiya-1865167362.html

Российская делегация посетит Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа

Российская делегация посетит Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа - РИА Новости, 13.04.2023

Российская делегация посетит Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа

Делегация РФ посетит во второй половине апреля Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:30

2023-04-13T19:30

2023-04-13T19:30

в мире

россия

бразилия

венесуэла

сергей лавров

куба

сообщество латиноамериканских и карибских государств

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Делегация РФ посетит во второй половине апреля Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Последовательно выступаем за укрепление российско-латиноамериканского сотрудничества на основе взаимной поддержки, солидарности и учета интересов друг друга. Именно в таком русле, в духе стратегического партнерства, развиваются наши отношения со многими странами региона, в том числе с Бразилией, Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, в которые во второй половине апреля совершит визиты наша делегация",- написал российский министр в статье для бразильской газеты "Фолья де Сан-Паулу" и для мексиканского журнала "Бузос".По его словам, российская сторона готова "к дальнейшему наращиванию разноплановых контактов на уровне глав государств и правительств, парламентов, дипломатических служб, других министерств и ведомств"."Открыты мы и для расширения сотрудничества на многосторонней основе, в первую очередь в рамках диалога России с Сообществом латиноамериканских и карибских государства", - добавил Лавров.По его словам, "сегодня нам есть что предъявить российской и латиноамериканской общественности".

https://ria.ru/20230207/braziliya-1850328481.html

https://ria.ru/20230303/raschety-1855652780.html

россия

бразилия

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в мире, россия, бразилия, венесуэла, сергей лавров, куба, сообщество латиноамериканских и карибских государств