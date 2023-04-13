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Российская делегация посетит Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа - РИА Новости, 13.04.2023
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19:30 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/delegatsiya-1865167362.html
Российская делегация посетит Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа
Российская делегация посетит Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа - РИА Новости, 13.04.2023
Российская делегация посетит Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа
Делегация РФ посетит во второй половине апреля Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:30
2023-04-13T19:30
в мире
россия
бразилия
венесуэла
сергей лавров
куба
сообщество латиноамериканских и карибских государств
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Делегация РФ посетит во второй половине апреля Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Последовательно выступаем за укрепление российско-латиноамериканского сотрудничества на основе взаимной поддержки, солидарности и учета интересов друг друга. Именно в таком русле, в духе стратегического партнерства, развиваются наши отношения со многими странами региона, в том числе с Бразилией, Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, в которые во второй половине апреля совершит визиты наша делегация",- написал российский министр в статье для бразильской газеты "Фолья де Сан-Паулу" и для мексиканского журнала "Бузос".По его словам, российская сторона готова "к дальнейшему наращиванию разноплановых контактов на уровне глав государств и правительств, парламентов, дипломатических служб, других министерств и ведомств"."Открыты мы и для расширения сотрудничества на многосторонней основе, в первую очередь в рамках диалога России с Сообществом латиноамериканских и карибских государства", - добавил Лавров.По его словам, "сегодня нам есть что предъявить российской и латиноамериканской общественности".
https://ria.ru/20230207/braziliya-1850328481.html
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в мире, россия, бразилия, венесуэла, сергей лавров, куба, сообщество латиноамериканских и карибских государств
В мире, Россия, Бразилия, Венесуэла, Сергей Лавров, Куба, Сообщество латиноамериканских и карибских государств
Российская делегация посетит Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа

Лавров: российская делегация в апреле посетит Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтраны мира. Бразилия
Страны мира. Бразилия - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Страны мира. Бразилия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Делегация РФ посетит во второй половине апреля Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Последовательно выступаем за укрепление российско-латиноамериканского сотрудничества на основе взаимной поддержки, солидарности и учета интересов друг друга. Именно в таком русле, в духе стратегического партнерства, развиваются наши отношения со многими странами региона, в том числе с Бразилией, Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, в которые во второй половине апреля совершит визиты наша делегация",- написал российский министр в статье для бразильской газеты "Фолья де Сан-Паулу" и для мексиканского журнала "Бузос".
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Бразилия готова укреплять взаимодействие с Россией, заявил посол
7 февраля, 15:55
По его словам, российская сторона готова "к дальнейшему наращиванию разноплановых контактов на уровне глав государств и правительств, парламентов, дипломатических служб, других министерств и ведомств".
"Открыты мы и для расширения сотрудничества на многосторонней основе, в первую очередь в рамках диалога России с Сообществом латиноамериканских и карибских государства", - добавил Лавров.
По его словам, "сегодня нам есть что предъявить российской и латиноамериканской общественности".
Куба - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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В миреРоссияБразилияВенесуэлаСергей ЛавровКубаСообщество латиноамериканских и карибских государств
 
 
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