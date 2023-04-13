https://ria.ru/20230413/davlenie-1865047980.html

Патрушев заявил, что США оказывают давление на бывшие советские республики

Патрушев заявил, что США оказывают давление на бывшие советские республики - РИА Новости, 13.04.2023

Патрушев заявил, что США оказывают давление на бывшие советские республики

Вашингтон давит на бывшие советские республики, пытаясь втянуть их граждан в военные действия на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:09

2023-04-13T14:09

2023-04-13T14:09

специальная военная операция на украине

россия

вашингтон (штат)

украина

николай патрушев

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НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Вашингтон давит на бывшие советские республики, пытаясь втянуть их граждан в военные действия на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Сейчас США снова стремятся разжечь конфликты вокруг России, оказывают давление на государства из числа бывших советских республик, пытаясь втянуть их граждан в войну на Украине", - сказал Патрушев, выступая в Нальчике на совещании по вопросам безопасности на Северном Кавказе.

https://ria.ru/20230324/ssha-1860338190.html

россия

вашингтон (штат)

украина

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россия, вашингтон (штат), украина, николай патрушев