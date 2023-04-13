https://ria.ru/20230413/bronezhilety-1864971935.html

"Ростех" начал выпуск штурмовых бронежилетов "Оберег" для нужд СВО

"Ростех" начал выпуск штурмовых бронежилетов "Оберег" для нужд СВО - РИА Новости, 13.04.2023

"Ростех" начал выпуск штурмовых бронежилетов "Оберег" для нужд СВО

"Ростех" начал производство для нужд специальной военной операции штурмовых бронежилетов "Оберег" высокого класса защиты, способных остановить пулю из... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:09

2023-04-13T10:09

2023-04-13T10:57

специальная военная операция на украине

технологии

ростех

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Ростех" начал производство для нужд специальной военной операции штурмовых бронежилетов "Оберег" высокого класса защиты, способных остановить пулю из снайперской винтовки, сообщили журналистам в корпорации. "Завод "Октава" (в составе "РТ-Капитала" входит в "Ростех") запустил производство штурмовых бронежилетов "Оберег". Снаряжение обеспечивает надежную защиту от осколочных снарядов и пуль, не сковывает движений. Пробная партия уже прошла проверку боем в зоне СВО", - рассказали в корпорации. Как уточнили в "Ростехе", керамическая бронеплита "Оберега" имеет класс защиты Бр5 и с десяти метров останавливает бронебойную пулю Б-32 мощного винтовочного патрона 7,62 на 54. Обстрел пластины бронежилета соответствующим боеприпасом из снайперской винтовки СВ-98 был продемонстрирован представителям прессы на военном полигоне - "Оберег" успешно остановил пулю без пробития. В госкорпорации также отметили, что элементы "Оберега" изготавливаются из арамидной ткани, а все секции бронежилета, в том числе боковые, имеют противоосколочные и противорикошетные слои, помещенные во влагозащитные чехлы. Масса "Оберега" в полном снаряжении составляет 9,1 кг. По словам заместителя гендиректора "Ростеха" Александра Назарова, разработка нового тактического бронежилета "шла в тесном взаимодействии с непосредственными участниками СВО". "Оберег" успешно испытан и готов к серийному производству. Сейчас мы готовы выпускать до 2 тысяч бронежилетов в квартал с планами увеличить объемы поставок до 7,5 тысячи изделий в квартал", – добавил Назаров. Корпорация "Ростех" с 2017 года проводит масштабную работу по сохранению ключевых компетенций и производственного цикла завода "Октава". На стратегическом предприятии обновлены бизнес-процессы, усилена команда конструкторов и функция продаж.

https://ria.ru/20221017/bronezhilet-1824664542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ростех