https://ria.ru/20230413/brexit-1865117195.html

Сунак назвал Британию сверхдержавой даже после выхода из ЕС

Сунак назвал Британию сверхдержавой даже после выхода из ЕС - РИА Новости, 13.04.2023

Сунак назвал Британию сверхдержавой даже после выхода из ЕС

Великобритания даже после Brexit является "сверхдержавой во внешней политике", ей не нужно быть членом Евросоюза, чтобы иметь такой статус, заявил в интервью... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:16

2023-04-13T17:16

2023-04-13T17:16

в мире

великобритания

риши сунак

евросоюз

канберра

сша

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Великобритания даже после Brexit является "сверхдержавой во внешней политике", ей не нужно быть членом Евросоюза, чтобы иметь такой статус, заявил в интервью британский премьер Риши Сунак. "Великобритания активна и ведет деятельность по всему миру, везде, где это важно. Нам не нужно быть частью ЕС, чтобы быть сверхдержавой во внешней политике. Мы и есть сверхдержава во внешней политике. Мы делаем те вещи, которые другие страны не могут", - сказал он информационному порталу Conservative Home. Трансляция велась на сайте портала. По словам Сунака, возможность Великобритании вести деятельность во многих регионах мира является одной из самых сильных сторон страны, это стало возможным благодаря отношениям, которые Британия построила с другими государствами, а также благодаря "уважению" с их стороны. Британский премьер привел в пример подписание с Евросоюзом "Виндзорского рамочного соглашения", проведение франко-британского саммита, начало реализации трехэтапного плана по предоставлению Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением в рамках партнерства AUKUS между Британией, США и Австралией. Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 года, 1 января 2021 года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

https://ria.ru/20230313/samounichtozhenie-1857439559.html

https://ria.ru/20230313/ukraina-1857628569.html

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в мире, великобритания, риши сунак, евросоюз, канберра, сша