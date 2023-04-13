https://ria.ru/20230413/brakosochetanie-1865028345.html

Около 200 допмест для регистрации брака открыто в Москве на 11 и 12 июня

Около 200 допмест для регистрации брака открыто в Москве на 11 и 12 июня - РИА Новости, 13.04.2023

Около 200 допмест для регистрации брака открыто в Москве на 11 и 12 июня

Дворцы бракосочетания Москвы открыли около 200 дополнительных мест для регистрации брака 11 и 12 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:04

2023-04-13T13:04

2023-04-13T13:04

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дворцы бракосочетания Москвы открыли около 200 дополнительных мест для регистрации брака 11 и 12 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Один из важных этапов при подготовке к свадьбе — выбор дня для бракосочетания. Популярностью среди пар пользуются праздничные дни, один из них — День России. В этом году канун праздника, 11 июня, выпал на воскресенье — выходной день для дворцов бракосочетания. Обычно в этот день недели в Москве для торжественной регистрации брака открыты только дворцы бракосочетания № 1 и 4, в них на 11 июня уже заняты все места. Сам День России, 12 июня, — государственный праздник и также выходной день. Однако по просьбам молодоженов мы открыли около 200 дополнительных мест на 11 и 12 июня", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Отмечается, что 11 июня дополнительно будут работать дворцы бракосочетания "Южное Бутово", "Кутузовский" и "Шипиловский". В День России пожениться можно будет во дворцах бракосочетания № 1 и 4. Сообщается, что также накануне Дня России, 9 и 10 июня, торжественные церемонии будут проходить на 17 различных площадках для выездных регистраций. На эти дни уже занято более 75 процентов доступных временных интервалов. Кроме того, 11 июня свадьбы состоятся в особняке "Роял".

https://ria.ru/20230412/brakosochetanie-1864748904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

анастасия ракова , москва, россия, общество, свадьба, свадьбы