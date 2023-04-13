Рейтинг@Mail.ru
Около 200 допмест для регистрации брака открыто в Москве на 11 и 12 июня - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/brakosochetanie-1865028345.html
Около 200 допмест для регистрации брака открыто в Москве на 11 и 12 июня
Около 200 допмест для регистрации брака открыто в Москве на 11 и 12 июня - РИА Новости, 13.04.2023
Около 200 допмест для регистрации брака открыто в Москве на 11 и 12 июня
Дворцы бракосочетания Москвы открыли около 200 дополнительных мест для регистрации брака 11 и 12 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:04
2023-04-13T13:04
анастасия ракова
москва
россия
общество
свадьба
свадьбы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840017665_0:222:3246:2048_1920x0_80_0_0_86ceab303fbd114decd88de411d39426.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дворцы бракосочетания Москвы открыли около 200 дополнительных мест для регистрации брака 11 и 12 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Один из важных этапов при подготовке к свадьбе — выбор дня для бракосочетания. Популярностью среди пар пользуются праздничные дни, один из них — День России. В этом году канун праздника, 11 июня, выпал на воскресенье — выходной день для дворцов бракосочетания. Обычно в этот день недели в Москве для торжественной регистрации брака открыты только дворцы бракосочетания № 1 и 4, в них на 11 июня уже заняты все места. Сам День России, 12 июня, — государственный праздник и также выходной день. Однако по просьбам молодоженов мы открыли около 200 дополнительных мест на 11 и 12 июня", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Отмечается, что 11 июня дополнительно будут работать дворцы бракосочетания "Южное Бутово", "Кутузовский" и "Шипиловский". В День России пожениться можно будет во дворцах бракосочетания № 1 и 4. Сообщается, что также накануне Дня России, 9 и 10 июня, торжественные церемонии будут проходить на 17 различных площадках для выездных регистраций. На эти дни уже занято более 75 процентов доступных временных интервалов. Кроме того, 11 июня свадьбы состоятся в особняке "Роял".
https://ria.ru/20230412/brakosochetanie-1864748904.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840017665_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_848307bea22e58bd85d8b496fde7584c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анастасия ракова , москва, россия, общество, свадьба, свадьбы
Анастасия Ракова , Москва, Россия, Общество, Свадьба, свадьбы

Около 200 допмест для регистрации брака открыто в Москве на 11 и 12 июня

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время интервью РИА Новости
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дворцы бракосочетания Москвы открыли около 200 дополнительных мест для регистрации брака 11 и 12 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Один из важных этапов при подготовке к свадьбе — выбор дня для бракосочетания. Популярностью среди пар пользуются праздничные дни, один из них — День России. В этом году канун праздника, 11 июня, выпал на воскресенье — выходной день для дворцов бракосочетания. Обычно в этот день недели в Москве для торжественной регистрации брака открыты только дворцы бракосочетания № 1 и 4, в них на 11 июня уже заняты все места. Сам День России, 12 июня, — государственный праздник и также выходной день. Однако по просьбам молодоженов мы открыли около 200 дополнительных мест на 11 и 12 июня", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Отмечается, что 11 июня дополнительно будут работать дворцы бракосочетания "Южное Бутово", "Кутузовский" и "Шипиловский". В День России пожениться можно будет во дворцах бракосочетания № 1 и 4.
Сообщается, что также накануне Дня России, 9 и 10 июня, торжественные церемонии будут проходить на 17 различных площадках для выездных регистраций. На эти дни уже занято более 75 процентов доступных временных интервалов. Кроме того, 11 июня свадьбы состоятся в особняке "Роял".
Церемония регистрации брака в павильоне Космос на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Более 300 пар смогут провести "космическую" регистрацию брака в Москве
12 апреля, 12:58
 
Анастасия РаковаМоскваРоссияОбществоСвадьбасвадьбы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала